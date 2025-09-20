20/09/2025

Ուզում ես էքստազի մեջ գոռա կամ ծնկի արի կամ ձայն մուրա, խարանը անմաքրելի է․ Մարտիրոսյան

Քաղաքագետ Վլադիմիր Մարտիրոսյանի ֆեյսբուքյան գրառումը․

«Խարանից դեռ ոչ ոք չի փրկվել ու խուսափել ո՛չ ծնկի գալով և ո՛չ էլ էքստազի մեջ ընկած գոռալով ու էքստազի հասցնելով: Խնդիրն այլևս այն չէ, թե Փաշինյանը, ի՞նչ է ասում կամ հռչակում կամ առաջարկում:

Խնդիրը վաղուց այն է, որ դա ասողը, հռչակողը, առաջարկողը ինքն է, ում ասածը ունի այլևս զրո կշիռ ու զրո վստահություն, որովհետև առաջարկածը ու հռչակածը բերել է կորուստ, ցավ, դժբախտություն և այդ առաջարկը, հռչակումը անողը կրկին նա է, մի հույսի վաճառական ով խժռելու է այդ հույսը, երբ ստանա իրենը:

Չի ստանալու: Քաղաքականությունը դաժան բան է ուզում ես էքստազի մեջ գոռա կամ ծնկի արի կամ ձայն մուրա, խարանը անմաքրելի է»:

ՔՊ այսօր համագումարի ժամանակ իր երկարաշունչ ելույթից հետո Նիկոլ Փաշինյանը ծնկի եկավ հայ ժողովրդի բոլոր ժամանակների բոլոր նահատակների առաջ։

