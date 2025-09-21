21/09/2025

Որևէ իշխանություն չի կարող ձևախեղել արժեքները հանուն սեփական իշխանության․ Արմեն Թաթոյան

infomitk@gmail.com 21/09/2025 1 min read

Պետք է խոսքով ու գործով արժանի լինել Հայերենիքին ու պետականությանը, մեր ամեն օրվա համար կյանք զոհած հերոսների հիշատակին, ապրել ու արարել այս բացարձակ արժեքների գիտակցումով:

1991 թվականի սեպտեմբերի 21-ին մեր պետությունը ստեղծվեց միլիոնավոր մարդկանց հավատով ու նվիրական երազանքներով, և որևէ իշխանություն չի կարող ձևախեղել այս արժեքները հանուն սեփական իշխանության կամ ստորաբերել դրանք իր իսկ սխալները կոծկելուն:

Շնորհավորում եմ բոլորիս մեր նվիրական Հայաստանի Անկախության տոնի առիթով։

ԱՐՄԱՆ ԹԱԹՈՅԱՆ

Բաց մի թողեք

1 min read

Ժողովրդին պետք է ընտրություն առաջարկել, հետո նրան խնդրել` գնալ քվեարկության

21/09/2025 infomitk@gmail.com
1 min read

Հիշեք, կան մնայուն արժեքներ՝ հակառակ այս բոլոր դառնությունների ու սրտնեղությունների. Լևոն Տեր-Պետրոսյան

21/09/2025 infomitk@gmail.com
1 min read

Անկախության տոնը պատգամ է հավատարիմ մնալու ազգային զարթոնքի իղձերին. Վեհափառ Հայրապետ

21/09/2025 infomitk@gmail.com

Բաց մի թողեք

1 min read

Հնարավորի եւ անհնարինի փաշինյանական ընկալումը

21/09/2025 infomitk@gmail.com
1 min read

Ինչո՞ւ հենց հիմա սրվեցին իշխանություն – եկեղեցի հարաբերությունները

21/09/2025 infomitk@gmail.com
1 min read

Ովքեր են անցել ՔՊ վարչությունում, ում ձայներում են եղել անճշտություններ, ովքեր դուրս կմնան

21/09/2025 infomitk@gmail.com
1 min read

Ասում են՝ տղայիս կորցրեցի, լավ ա քեզ չեմ կորցրել, Նիկո՛լ ջան․ Աշոտ Տոնոյան

21/09/2025 infomitk@gmail.com