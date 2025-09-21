Որևէ իշխանություն չի կարող ձևախեղել արժեքները հանուն սեփական իշխանության․ Արմեն Թաթոյան

Պետք է խոսքով ու գործով արժանի լինել Հայերենիքին ու պետականությանը, մեր ամեն օրվա համար կյանք զոհած հերոսների հիշատակին, ապրել ու արարել այս բացարձակ արժեքների գիտակցումով:
1991 թվականի սեպտեմբերի 21-ին մեր պետությունը ստեղծվեց միլիոնավոր մարդկանց հավատով ու նվիրական երազանքներով, և որևէ իշխանություն չի կարող ձևախեղել այս արժեքները հանուն սեփական իշխանության կամ ստորաբերել դրանք իր իսկ սխալները կոծկելուն:
Շնորհավորում եմ բոլորիս մեր նվիրական Հայաստանի Անկախության տոնի առիթով։
ԱՐՄԱՆ ԹԱԹՈՅԱՆ
