Ինչ փոփոխություններ են եղել ՔՊ վարչության նոր կազմում. ովքեր են դուրս մնացել և ովքեր՝ ներառվել

Սեպտեմբերի 20-ին տեղի է ունեցել «Քաղաքացիական պայմանագիր» կուսակցության 7-րդ Համաժողովը, որի օրակարգում ընդգրկված են եղել նաև «Քաղաքացիական պայմանագիր» կուսակցության վարչության, վարչության նախագահի և վերահսկող հանձնաժողովի ընտրության հարցերը:
Ինչպես հայտնել ենք՝ հրապարակվել են ՔՊ վարչության, վարչության նախագահի և վերահսկող հանձնաժողովի ընտրության վերջնական արդյունքները:
Կուսակցության մի շարք կարկառուն դեմքեր ու գործիչներ, որոնք նախորդ համաժողովներում ընտրվել և եղել են վարչության անդամներ, այս անգամ դուրս են մնացել ընտրություններից, փոխարենը՝ ներառվել են նոր կուսակցականներ:
Վարչության նոր կազմում տեղ չի գտել Երևանի փոխքաղաքապետ Արմեն Փամբուխչյանը, նաև՝ ԵԿՄ նախագահ Սասուն Միքայելյանը։
Նախորդ վարչության անդամ Վաղարշակ Հակոբյանը ևս դուրս է մնացել ցանկից, իսկ Արփի Դավոյանի թեկնածությունը չի էլ առաջադրվել։
Առողջապահության նախարար Անահիտ Ավանեսյանը թեպետ բազմիցս հարցազրույցներում նշել է, որ մեծ հույսեր ունի վարչության անդամ ընտրվելու, սակայն նրա օգտին 404 անձ է քվեարկել, ու մեկ քվե չի բավարարել վարչության կազմում հայտնվելու համար:
Վարչության նոր կազմում չեն հայտնվել նաև ԱԺ փոխխոսանկ Հակոբ Արշակյանը, ԲՏԱ նախարար Մխիթար Հայրապետյանը, ՀՀ շրջակա միջավայրի նախկին նախարար Հակոբ Սիմիդյանը, նրա փոխարեն նշանակված Համբարձում Մաթևոսյանը:
Հիշեցնենք՝ ՔՊ վարչության նոր կազմն ունի հետևյալ տեսքը.
1. Փաշինյան Նիկոլ Վովայի- 826
2. Պապոյան Գևորգ Հարությունի- 707
3. Ալեքսանյան Վահագն Հովիկի- 688
4. Պապիկյան Սուրեն Ռաֆիկի- 665
5. Կոնջորյան Հայկ Արսենի- 648
6. Հարությունյան Արայիկ Էդուարդի- 625
7. Ռուբինյան Ռուբեն Կարապետի- 606
8. Թորոսյան Արսեն Գևորգի- 596
9. Պետրոսյան Ռոմանոս Վանիչկայի- 567
10. Խուդաթյան Դավիթ Հովհաննեսի- 562
11. Սիմոնյան Ալեն Ռոբերտի- 527
12. Ղազարյան Ալխաս Աղաբեկի- 513
13. Ջուլհակյան Արուսյակ Թովմասի- 439
14. Գաբրիելյան Վիլեն Կարենի- 435
15. Հակոբյան Հասմիկ Արմենի- 434
16. Սանոսյան Գնել Հենզելի- 432
17. Ավինյան Տիգրան Արմենի- 422
18. Խաչատրյան Արմեն Էդմոնդի- 420
19. Բաղդասարյան Նազելի Հրաչի- 416
20. Մանավազյան Արուսյակ Լևոնի- 405
