24/09/2025

Երբ տեղական ինքնակառավարման մարմինների կառավարումն իրականացվում է свой-чужой քստմնելի սկզբունքով

infomitk@gmail.com 24/09/2025 1 min read

Ցավակցում եմ Վոլոդյա Գրիգորյանի ընտանիքին ու փարաքարցիներին` նրա ողբերգական մահվան կապակցությամբ

Անկախ այս անմարդկային ողբերգության շարժառիթներից ու այն կատարած անձի(անձանց) խմբային պատկանելությունից` այս ամենը տեղական ինքնակառավարման մարմինների նկատմամբ իշխանությունների սանձազերծած`վերջին տարիներին ընտրական ու հետընտրական բիրտ միջամտությունների,թայֆայականության ուղիղ արտացոլանքն է։

Այսրոպեական նեղ,ճղճիմ փառամոլության,քաղաքական դիսկրիմինացիայի,ամեն գնով ամեն ինչին տիրանալու մոլուցքը,ապօրինությունները ,ՏԻՄ անպաշտպանվածությունը հանգեցնում են անհանդուրժողականության, տարբեր անկանխատեսելի արդյունքների ու հետևանքների։

Երբ պետությունը չի հարգում իր օրենքներն ու սահմանադրական կարգը, երբ տեղական ինքնակառավարման մարմինների կառավարումն իրականացվում է свой-чужой քստմնելի սկզբունքով, երբ իրականացնում է սելեկտիվ արդարադատություն, «անցանկալիներիս» մի մասին շինծու մեղադրանքներվ ու պիտակավորումներով ուղարկում են բանտեր, մյուս մասից ռեյդերական հարձակումներով հաղթանակն են խլում,որոշներին հնազանդեցնում,ապա այս դեպքում,ցավոք`ապականված մթնոլորտը, փողոցային խուժանի համար ստեղծված գայթակղիչ իրավիճակը բերեց ողբերգության։

Անհանդուրժողականության սերմանման, կլանային «ժողովրդավարության» արատավոր քաղաքականությունը մարդկային ճակատագրեր է խեղում։

Մամիկոն Ասլանյան

Բաց մի թողեք

1 min read

Վալոդյան համեստ, բայց ուժեղ տղա էր, ու դա ՔՊ -ի համար խնդիր էր

24/09/2025 infomitk@gmail.com
1 min read

Փաշինյանն ակնարկում է, որ երեկվա սպանությունը կատարվել է վրեժի շարժառիթով․ Ասլանյան

24/09/2025 infomitk@gmail.com
1 min read

Պահանջում ենք հրաժարականներ բոլոր մակարդակներում

24/09/2025 infomitk@gmail.com

Բաց մի թողեք

1 min read

Բորիս Ավագյանի փատաբանը հայտարարել է, որ չի հավատում ինքնաuպանության վարկածին

24/09/2025 infomitk@gmail.com
1 min read

Բացառիկ տեսանյութ․ Ինչպես է տեղի ունեցել Վալոդյա Գրիգորյանի սպանությունը

24/09/2025 infomitk@gmail.com
1 min read

Հակամարտությունն ավարտվել է, շնորհակալություն Թրամփին․ Հիքմեթ Հաջիև

24/09/2025 infomitk@gmail.com
1 min read

Վալոդյան համեստ, բայց ուժեղ տղա էր, ու դա ՔՊ -ի համար խնդիր էր

24/09/2025 infomitk@gmail.com