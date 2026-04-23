Արագություն և զսպում. Գերմանիայի պաշտպանության նախարարը ներկայացնում է իր առաջին ռազմավարությունը

Գերմանիան վերաձևավորում է իր զինված ուժերը: Բունդեսվերը պատրաստվում է դառնալ ավելի արագ, ավելի կարողունակ և տեխնոլոգիապես ավելի զարգացած՝ ավելի մեծ հեռավորությունից ճշգրիտ թիրախներ հարվածելու հնարավորությամբ:
Գերմանիայի պաշտպանության նախարար Բորիս Պիստորիուսը չորեքշաբթի օրը առաջին անգամ ներկայացրեց Բունդեսվերի և ամբողջ Գերմանիայի ռազմական ռազմավարությունը:
«Մեր նպատակը հստակ է. մենք կշարունակենք ամրապնդել Բունդեսվերի գործառնական պատրաստվածությունը, և մենք դա կանենք արագ տեմպերով», – ասաց նա:
Պիստորիուսն ասաց, որ ռազմավարությունը հիմնականում պայմանավորված է Ռուսաստանի կողմից Ուկրաինա լիամասշտաբ ներխուժմամբ և մարտադաշտում և պաշտպանական արդյունաբերության մեջ տեղի ունեցող զարգացումներով, որոնք ցույց են տալիս, որ զինված ուժերը պետք է անընդհատ հարմարվեն, նույնիսկ այն մարտահրավերներին, «որոնք դեռ կարող են կանխատեսելի չլինել»:
Պիստորիուսը նախազգուշացրեց, որ վերջին տարիներին սպառնալիքային միջավայրը զգալիորեն վատթարացել է, քանի որ միջազգային կարգը մարտահրավերի է ենթարկվում ավելի շատ, քան վերջին ժամանակների ցանկացած պահի:
«Այլ կերպ ասած, աշխարհը դարձել է ավելի անկանխատեսելի և, այո, ավելի վտանգավոր», – ասաց նա:
Այս ֆոնի վրա Գերմանիայի կառավարությունը ուսումնասիրել է, թե ինչպես կարող են զարգանալ սպառնալիքները, որ սցենարներն են հավանական և որ հնարավոր հակամարտություններին պետք է պատրաստ լինի Գերմանիան։
LinkedIn-ում գրառման մեջ գերմանացի անվտանգության փորձագետ դոկտոր Քրիստիան Մյոլինգը ռազմավարությունը անվանել է «կարևոր առաջին քայլ», որը «չպետք է շփոթել այն պահի հետ, որից հետո ամեն ինչ փոխվում է մեկ գիշերվա ընթացքում»։
«Պատմականորեն Գերմանիայի ռազմական պլանավորումը մեծապես ձևավորվել է ՆԱՏՕ-ի պահանջներով։ Դա հիմնարար կերպով չի փոխվի, և չպետք է փոխվի», – շարունակեց նա՝ հավելելով, որ «սակայն նորությունն այն է, որ Գերմանիան այժմ պաշտոնապես ձևակերպում է ազգային ռազմական նպատակները, առաջնահերթությունները և մանևրների տարածքը, որոնք այն կարող է բերել ՆԱՏՕ և Եվրոպա»։
Հիմնական վերանայում
Նոր ռազմավարության հիմքում ընկած է հիմնարար վերանայումը։ Ապագայում գերմանական բանակը ավելի քիչ կկենտրոնանա ֆիքսված ուժերի թվաքանակի վրա և ավելի շատ՝ կոնկրետ հնարավորությունների վրա։
«Խոսքը տանկերի, ինքնաթիռների կամ նավերի ճշգրիտ թվի մասին չէ հաջորդ 10, 15 կամ նույնիսկ 20 տարիների ընթացքում», – ասաց Պիստորիուսը՝ պնդելով, որ կարևորը այն է, թե իրականում ինչ կարող են անել ուժերը։
Այս մոտեցումը կրկնեց նաև Զինված ուժերի գլխավոր տեսուչ Կարստեն Բրոյերը։ «Մենք հիմա նայում ենք, թե ինչ ազդեցության կարող ենք հասնել», – ասաց նա։
Գործնականում դա նշանակում է, որ հնարավորությունները այլևս անհրաժեշտ չի լինի կապել մեկ համակարգի հետ. կարևորը արդյունքն է։ Առաջնահերթ ոլորտներն են օդային պաշտպանությունը, հեռահար հարվածների հնարավորությունները և ժամանակակից, տվյալների վրա հիմնված պատերազմ վարելու ունակությունը։ Նոր տեխնոլոգիաները, ինչպիսիք են արհեստական բանականությունը, նույնպես շատ ավելի մեծ դեր են խաղալու։
Ուշադրության կենտրոնում են «խորը հարվածները»
Ռազմավարության մեկ այլ կարևոր հենասյուն է այսպես կոչված «խորը հարվածը», այսինքն՝ առաջնագծից շատ հեռու գտնվող թիրախներին հարվածելու հնարավորությունը: Պիստորիուսը և գլխավոր տեսուչ Կարստեն Բրոյերը հստակեցրին, որ նման հնարավորությունները գնալով ավելի կարևոր կդառնան: Սա ներառում է հեռահար ճշգրիտ զենքեր, որոնք նախատեսված են թշնամու մատակարարման ուղիները, հրամանատարական կենտրոնները և կարևորագույն ենթակառուցվածքները վաղ փուլում ոչնչացնելու համար:
Ուկրաինայում պատերազմի ֆոնին այս մոտեցումը համարվում է կարևոր թշնամու կառույցները վաղ փուլում թուլացնելու և սեփական ուժերի վրա ճնշումը մեղմելու համար: Ներկայումս Բունդեսվերն այս ոլորտում ունի միայն սահմանափակ հնարավորություններ: Դրա հիմնական համակարգը Taurus թևավոր հրթիռն է՝ գերմանա-շվեդական զենք՝ ավելի քան 500 կմ հեռահարությամբ, ինչը այն տեղադրում է խորը հարվածների սպեկտրի ստորին սահմանում:
Սակայն ապագայում Գերմանիան նպատակ ունի զգալիորեն ընդլայնել նման թիրախներին ճշգրիտ և ավելի մեծ հեռավորություններից հարվածելու իր կարողությունը։ Դրա օրինակներից մեկը նոր F-35 կործանիչի համար JASSM-ER թևավոր հրթիռի պլանավորված գնումն է։ Մոտ 1000 կմ հեռահարությամբ այն կընդլայնի Բունդեսվերի գործողության շրջանակը ներկայիս համակարգերից շատ ավելի բարձր։ Ե՛վ ինքնաթիռը, և՛ հրթիռը արտադրվում են ԱՄՆ պաշտպանական հսկա Lockheed Martin-ի կողմից։
Ռազմավարության որոշ մասեր մնում են գաղտնի
Պիստորիուսի խոսքով՝ ռազմավարության որոշ մասեր միտումնավոր գաղտնի են պահվում։ Կոնկրետ սցենարները և հնարավոր տեղակայման ծրագրերը չեն հրապարակվի, քանի որ դա հակառակորդներին չափազանց շատ պատկերացում կտա։ «Հակառակ դեպքում մենք կարող ենք Վլադիմիր Պուտինին ավելացնել մեր էլեկտրոնային փոստի բաշխման ցուցակին», – ասաց նա։
Ռազմավարական վերանայմանը զուգահեռ, Գերմանիայի կառավարությունը նախատեսում է Բունդեսվերի զգալի ընդլայնում։ Նպատակն է հասնել 460,000 անձնակազմի ընդհանուր թվի՝ համատեղելով ակտիվ զորքերը և պահեստազորը։ Գերմանիան ներկայումս ունի մոտ 184,300 ակտիվ զինվոր և մոտավորապես 860,000 պահեստազոր։ Աճը պետք է իրականացվի մի քանի փուլով։ Անմիջական նպատակն է արագորեն բարձրացնել օպերատիվ պատրաստվածությունը մինչև 2029 թվականը։ Հաջորդ տարիներին պետք է մշակվեն նոր հնարավորություններ՝ նաև զենքի համակարգերի մուտքի ակնկալիքով։
Պաշտպանության նախարարությունը հայտարարում է, որ պրագմատիկ մոտեցում է ցուցաբերում հավաքագրմանը։ Բավարար անձնակազմ ապահովելու համար կընդունվեն ավելի շատ դիմորդներ, քան առկա են թափուր աշխատատեղեր։ «Մենք հաշվի ենք առնում գերբաշխումները», – ասաց Պիստորիուսը։
Պահեստազորայինները դառնում են ուշադրության կենտրոնում
Անձնակազմի ընդլայնումը կենտրոնական տեղ է զբաղեցնում ամբողջ ռազմավարության մեջ: Առանց բավարար զորքերի, նոր կարողությունները չեն կարող զարգացվել կամ պահպանվել երկարաժամկետ հեռանկարում: Պահեստազորայինները պատրաստվում են խաղալ շատ ավելի մեծ դեր, այլևս չդիտվելով որպես պահեստային, այլ որպես զինված ուժերի անբաժանելի մաս: «Մենք հստակորեն տեսնում ենք նոր պահեստազորը գործող զորքերի հետ հավասար հիմունքներով», – ասաց Պիստորիուսը:
Նրանց դերը հատկապես կարևոր կլինի տանը: Ճգնաժամի ժամանակ Գերմանիան, ենթադրաբար, կծառայի որպես Եվրոպայի լոգիստիկ կենտրոն, որտեղ զորքերի տեղաշարժը, մատակարարման գծերը և կարևորագույն ենթակառուցվածքները պաշտպանության կարիք ունեն, խնդիրներ, որոնք հիմնականում կընկնեն պահեստազորայինների վրա:
«Մեզ անհրաժեշտ է պահեստազոր, որպեսզի Գերմանիան կարողանա գործել որպես լոգիստիկ կենտրոն ճգնաժամի կամ պաշտպանական սցենարի դեպքում: Այդ առումով մեր պահեստազորը կապող օղակ է զինվորականների և քաղաքացիական հասարակության միջև», – ասաց Պիստորիուսը:
Զինվորները մեքենա են վարում, երբ աշխատում են թշնամուն դուրս բերելու և պաշտպանելու կեղծ գյուղում ՆԱՏՕ-ի կողմից ղեկավարվող զորավարժությունների ժամանակ Բերգենի մոտ գտնվող ռազմական բազայում, 2026 թվականի փետրվարի 19-ին։ AP լուսանկար։ Միևնույն ժամանակ, Բունդեսվերը պատրաստվում է դառնալ ավելի ճկուն կազմակերպչական առումով։ Պաշտպանության նախարարությունը նպատակ ունի կրճատել բյուրոկրատիան և արդյունավետ դարձնել գործընթացները՝ որպես ավելի լայն բարեփոխումների մի մաս։ Ծրագրերը ներառում են թվային աշխատանքային հոսքեր՝ թղթային համակարգերը փոխարինելու համար, հաշվետվությունների պահանջների նվազում և արհեստական բանականության նման տեխնոլոգիաների ավելի լայն կիրառում։
«Հաշվետվությունների պարտավորությունները կմնան միայն այնտեղ, որտեղ դրանք իրական արժեք են ավելացնում», – հավելեց Պիստորիուսը։ Ռազմավարությունն ինքնին նախատեսված չէ շտկելու համար։
«Այս ռազմավարությունները կենդանի փաստաթղթեր են», – ասաց պաշտպանության նախարարը, և դրանք պարբերաբար կթարմացվեն՝ սպառնալիքների և տեխնոլոգիաների զարգացմանը զուգընթաց։
