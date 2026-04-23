23/04/2026

Արագություն և զսպում. Գերմանիայի պաշտպանության նախարարը ներկայացնում է իր առաջին ռազմավարությունը

infomitk@gmail.com 23/04/2026

Գերմանիան վերաձևավորում է իր զինված ուժերը: Բունդեսվերը պատրաստվում է դառնալ ավելի արագ, ավելի կարողունակ և տեխնոլոգիապես ավելի զարգացած՝ ավելի մեծ հեռավորությունից ճշգրիտ թիրախներ հարվածելու հնարավորությամբ:

Գերմանիայի պաշտպանության նախարար Բորիս Պիստորիուսը չորեքշաբթի օրը առաջին անգամ ներկայացրեց Բունդեսվերի և ամբողջ Գերմանիայի ռազմական ռազմավարությունը:

«Մեր նպատակը հստակ է. մենք կշարունակենք ամրապնդել Բունդեսվերի գործառնական պատրաստվածությունը, և մենք դա կանենք արագ տեմպերով», – ասաց նա:

Germany's Defence Minister Boris Pistorius speaks to the media during a press conference at Parliament House in Canberra, 26 March, 2026

Պիստորիուսն ասաց, որ ռազմավարությունը հիմնականում պայմանավորված է Ռուսաստանի կողմից Ուկրաինա լիամասշտաբ ներխուժմամբ և մարտադաշտում և պաշտպանական արդյունաբերության մեջ տեղի ունեցող զարգացումներով, որոնք ցույց են տալիս, որ զինված ուժերը պետք է անընդհատ հարմարվեն, նույնիսկ այն մարտահրավերներին, «որոնք դեռ կարող են կանխատեսելի չլինել»:

Պիստորիուսը նախազգուշացրեց, որ վերջին տարիներին սպառնալիքային միջավայրը զգալիորեն վատթարացել է, քանի որ միջազգային կարգը մարտահրավերի է ենթարկվում ավելի շատ, քան վերջին ժամանակների ցանկացած պահի:

«Այլ կերպ ասած, աշխարհը դարձել է ավելի անկանխատեսելի և, այո, ավելի վտանգավոր», – ասաց նա:

Այս ֆոնի վրա Գերմանիայի կառավարությունը ուսումնասիրել է, թե ինչպես կարող են զարգանալ սպառնալիքները, որ սցենարներն են հավանական և որ հնարավոր հակամարտություններին պետք է պատրաստ լինի Գերմանիան։

LinkedIn-ում գրառման մեջ գերմանացի անվտանգության փորձագետ դոկտոր Քրիստիան Մյոլինգը ռազմավարությունը անվանել է «կարևոր առաջին քայլ», որը «չպետք է շփոթել այն պահի հետ, որից հետո ամեն ինչ փոխվում է մեկ գիշերվա ընթացքում»։

«Պատմականորեն Գերմանիայի ռազմական պլանավորումը մեծապես ձևավորվել է ՆԱՏՕ-ի պահանջներով։ Դա հիմնարար կերպով չի փոխվի, և չպետք է փոխվի», – շարունակեց նա՝ հավելելով, որ «սակայն նորությունն այն է, որ Գերմանիան այժմ պաշտոնապես ձևակերպում է ազգային ռազմական նպատակները, առաջնահերթությունները և մանևրների տարածքը, որոնք այն կարող է բերել ՆԱՏՕ և Եվրոպա»։

Հիմնական վերանայում

Նոր ռազմավարության հիմքում ընկած է հիմնարար վերանայումը։ Ապագայում գերմանական բանակը ավելի քիչ կկենտրոնանա ֆիքսված ուժերի թվաքանակի վրա և ավելի շատ՝ կոնկրետ հնարավորությունների վրա։

«Խոսքը տանկերի, ինքնաթիռների կամ նավերի ճշգրիտ թվի մասին չէ հաջորդ 10, 15 կամ նույնիսկ 20 տարիների ընթացքում», – ասաց Պիստորիուսը՝ պնդելով, որ կարևորը այն է, թե իրականում ինչ կարող են անել ուժերը։

German soldiers of the 122 Armoured Infantry Battalion at the Grafenwöhr military training area, 4 December, 2025

Այս մոտեցումը կրկնեց նաև Զինված ուժերի գլխավոր տեսուչ Կարստեն Բրոյերը։ «Մենք հիմա նայում ենք, թե ինչ ազդեցության կարող ենք հասնել», – ասաց նա։

Գործնականում դա նշանակում է, որ հնարավորությունները այլևս անհրաժեշտ չի լինի կապել մեկ համակարգի հետ. կարևորը արդյունքն է։ Առաջնահերթ ոլորտներն են օդային պաշտպանությունը, հեռահար հարվածների հնարավորությունները և ժամանակակից, տվյալների վրա հիմնված պատերազմ վարելու ունակությունը։ Նոր տեխնոլոգիաները, ինչպիսիք են արհեստական ​​բանականությունը, նույնպես շատ ավելի մեծ դեր են խաղալու։

Ուշադրության կենտրոնում են «խորը հարվածները»

Ռազմավարության մեկ այլ կարևոր հենասյուն է այսպես կոչված «խորը հարվածը», այսինքն՝ առաջնագծից շատ հեռու գտնվող թիրախներին հարվածելու հնարավորությունը: Պիստորիուսը և գլխավոր տեսուչ Կարստեն Բրոյերը հստակեցրին, որ նման հնարավորությունները գնալով ավելի կարևոր կդառնան: Սա ներառում է հեռահար ճշգրիտ զենքեր, որոնք նախատեսված են թշնամու մատակարարման ուղիները, հրամանատարական կենտրոնները և կարևորագույն ենթակառուցվածքները վաղ փուլում ոչնչացնելու համար:

Ուկրաինայում պատերազմի ֆոնին այս մոտեցումը համարվում է կարևոր թշնամու կառույցները վաղ փուլում թուլացնելու և սեփական ուժերի վրա ճնշումը մեղմելու համար: Ներկայումս Բունդեսվերն այս ոլորտում ունի միայն սահմանափակ հնարավորություններ: Դրա հիմնական համակարգը Taurus թևավոր հրթիռն է՝ գերմանա-շվեդական զենք՝ ավելի քան 500 կմ հեռահարությամբ, ինչը այն տեղադրում է խորը հարվածների սպեկտրի ստորին սահմանում:

Սակայն ապագայում Գերմանիան նպատակ ունի զգալիորեն ընդլայնել նման թիրախներին ճշգրիտ և ավելի մեծ հեռավորություններից հարվածելու իր կարողությունը։ Դրա օրինակներից մեկը նոր F-35 կործանիչի համար JASSM-ER թևավոր հրթիռի պլանավորված գնումն է։ Մոտ 1000 կմ հեռահարությամբ այն կընդլայնի Բունդեսվերի գործողության շրջանակը ներկայիս համակարգերից շատ ավելի բարձր։ Ե՛վ ինքնաթիռը, և՛ հրթիռը արտադրվում են ԱՄՆ պաշտպանական հսկա Lockheed Martin-ի կողմից։

Ռազմավարության որոշ մասեր մնում են գաղտնի

Պիստորիուսի խոսքով՝ ռազմավարության որոշ մասեր միտումնավոր գաղտնի են պահվում։ Կոնկրետ սցենարները և հնարավոր տեղակայման ծրագրերը չեն հրապարակվի, քանի որ դա հակառակորդներին չափազանց շատ պատկերացում կտա։ «Հակառակ դեպքում մենք կարող ենք Վլադիմիր Պուտինին ավելացնել մեր էլեկտրոնային փոստի բաշխման ցուցակին», – ասաց նա։

Soldiers from Homeland Security Regiment 3 stand next to a Patriot anti-aircraft missile system at the Münster military training area, 18 April, 2024

Ռազմավարական վերանայմանը զուգահեռ, Գերմանիայի կառավարությունը նախատեսում է Բունդեսվերի զգալի ընդլայնում։ Նպատակն է հասնել 460,000 անձնակազմի ընդհանուր թվի՝ համատեղելով ակտիվ զորքերը և պահեստազորը։ Գերմանիան ներկայումս ունի մոտ 184,300 ակտիվ զինվոր և մոտավորապես 860,000 պահեստազոր։ Աճը պետք է իրականացվի մի քանի փուլով։ Անմիջական նպատակն է արագորեն բարձրացնել օպերատիվ պատրաստվածությունը մինչև 2029 թվականը։ Հաջորդ տարիներին պետք է մշակվեն նոր հնարավորություններ՝ նաև զենքի համակարգերի մուտքի ակնկալիքով։

Պաշտպանության նախարարությունը հայտարարում է, որ պրագմատիկ մոտեցում է ցուցաբերում հավաքագրմանը։ Բավարար անձնակազմ ապահովելու համար կընդունվեն ավելի շատ դիմորդներ, քան առկա են թափուր աշխատատեղեր։ «Մենք հաշվի ենք առնում գերբաշխումները», – ասաց Պիստորիուսը։

Պահեստազորայինները դառնում են ուշադրության կենտրոնում

Անձնակազմի ընդլայնումը կենտրոնական տեղ է զբաղեցնում ամբողջ ռազմավարության մեջ: Առանց բավարար զորքերի, նոր կարողությունները չեն կարող զարգացվել կամ պահպանվել երկարաժամկետ հեռանկարում: Պահեստազորայինները պատրաստվում են խաղալ շատ ավելի մեծ դեր, այլևս չդիտվելով որպես պահեստային, այլ որպես զինված ուժերի անբաժանելի մաս: «Մենք հստակորեն տեսնում ենք նոր պահեստազորը գործող զորքերի հետ հավասար հիմունքներով», – ասաց Պիստորիուսը:

Նրանց դերը հատկապես կարևոր կլինի տանը: Ճգնաժամի ժամանակ Գերմանիան, ենթադրաբար, կծառայի որպես Եվրոպայի լոգիստիկ կենտրոն, որտեղ զորքերի տեղաշարժը, մատակարարման գծերը և կարևորագույն ենթակառուցվածքները պաշտպանության կարիք ունեն, խնդիրներ, որոնք հիմնականում կընկնեն պահեստազորայինների վրա:

«Մեզ անհրաժեշտ է պահեստազոր, որպեսզի Գերմանիան կարողանա գործել որպես լոգիստիկ կենտրոն ճգնաժամի կամ պաշտպանական սցենարի դեպքում: Այդ առումով մեր պահեստազորը կապող օղակ է զինվորականների և քաղաքացիական հասարակության միջև», – ասաց Պիստորիուսը:

Զինվորները մեքենա են վարում, երբ աշխատում են թշնամուն դուրս բերելու և պաշտպանելու կեղծ գյուղում ՆԱՏՕ-ի կողմից ղեկավարվող զորավարժությունների ժամանակ Բերգենի մոտ գտնվող ռազմական բազայում, 2026 թվականի փետրվարի 19-ին։ AP լուսանկար։ Միևնույն ժամանակ, Բունդեսվերը պատրաստվում է դառնալ ավելի ճկուն կազմակերպչական առումով։ Պաշտպանության նախարարությունը նպատակ ունի կրճատել բյուրոկրատիան և արդյունավետ դարձնել գործընթացները՝ որպես ավելի լայն բարեփոխումների մի մաս։ Ծրագրերը ներառում են թվային աշխատանքային հոսքեր՝ թղթային համակարգերը փոխարինելու համար, հաշվետվությունների պահանջների նվազում և արհեստական ​​բանականության նման տեխնոլոգիաների ավելի լայն կիրառում։

«Հաշվետվությունների պարտավորությունները կմնան միայն այնտեղ, որտեղ դրանք իրական արժեք են ավելացնում», – հավելեց Պիստորիուսը։ Ռազմավարությունն ինքնին նախատեսված չէ շտկելու համար։

«Այս ռազմավարությունները կենդանի փաստաթղթեր են», – ասաց պաշտպանության նախարարը, և դրանք պարբերաբար կթարմացվեն՝ սպառնալիքների և տեխնոլոգիաների զարգացմանը զուգընթաց։

Soldiers drive a vehicle as they work to extract and secure an enemy in a mock village during NATO led military exercises at a military base near Bergen, 19 February, 2026

