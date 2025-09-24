24/09/2025

#ՈՒՂԻՂ. Սպшնվել է ընդդիմադիր համայնքապետ Վոլոդյա Գրիգորյանը. ի՞նչ է կատարվում Մերձավանում

#Ուղիղ․ Ժողովրդավարության հայկական ֆորումը. Տեսանյութ

95 մլն դրամի մեկ անձից գնում «Չեխ ավտոյից»․ ՆԳ նախարարության մեքենաները սպասարկում է երկու ընկերություն

Գերեվարված Մանուկյանը և Բաբայանը միջնորդել են որպես վկա կանչել Նիկոլ Փաշինյանին և Արարատ Միրզոյանին

Մերձավանի կրակոցների վայրում կան տեսախցիկներ, որոնց ձայնագրություններն առգրավվել են. կրակողը դիմել է փախուստի

Ի՞նչ միջամտություն է ծրագրում Ռուսաստանը «Թրամփի ուղու» նախագծին

Վտանգը չի անցել, ՌԴ 5 օդանավակայաններ փակվել են

