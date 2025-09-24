24/09/2025

Փաշինյանն ակնարկում է, որ երեկվա սպանությունը կատարվել է վրեժի շարժառիթով․ Ասլանյան

infomitk@gmail.com 24/09/2025 1 min read

Փարաքար համայնքի ղեկավարի սպանության վերաբերյալ Նիկոլ Փաշինյանի շուտափույթ հայտարարության կարևոր ենթատեքստը կարծես չնկատվեց։

Նա ասում է՝ մանրամասն վերլուծության պետք է ենթարկվի հարցը, թե կանխարգելիչ ինչպիսի՞ գործողություններ պետք է կատարվեին Փարաքարում բռնությունների շարք թույլ չտալու համար և ինչու չեն կատարվել։

Այսինքն, ինչպես իր շահագրգռվածության մյուս դեպքերում՝ «Սուրմալու»-ի պայթյուն, Ազատի զինվորական կացարանի հրդեհ և այլն, Փաշինյանը հերթական անգամ, դեպքից ընդամենը ժամեր անց նախաքննության իր ցանկալի վարկածն ու ծավալն է պարտադրում իրավապահ մարմիններին՝ ակնարկելով, որ երեկվա սպանությունը կատարվել է վրեժի շարժառիթով և փոխկապակցված է սույն թվականի փետրվարի 5-ին նույն համայնքում՝ ՔՊ-ական պաշտոնյայի բակում կատարված սպանության հետ։ Նշվածից հիմնավոր կասկած է ձևավորվում, որ սպանության այս դեպքը ևս արժանանալու է հիշատակված մյուս հանցագործությունների քննության «ճակատագրին»….

Րաֆֆի Ասլանյանի Ֆեյսբուքի էջից

Բաց մի թողեք

1 min read

Վալոդյան համեստ, բայց ուժեղ տղա էր, ու դա ՔՊ -ի համար խնդիր էր

24/09/2025 infomitk@gmail.com
1 min read

Պահանջում ենք հրաժարականներ բոլոր մակարդակներում

24/09/2025 infomitk@gmail.com
1 min read

Երբ տեղական ինքնակառավարման մարմինների կառավարումն իրականացվում է свой-чужой քստմնելի սկզբունքով

24/09/2025 infomitk@gmail.com

Բաց մի թողեք

1 min read

Բորիս Ավագյանի փատաբանը հայտարարել է, որ չի հավատում ինքնաuպանության վարկածին

24/09/2025 infomitk@gmail.com
1 min read

Բացառիկ տեսանյութ․ Ինչպես է տեղի ունեցել Վալոդյա Գրիգորյանի սպանությունը

24/09/2025 infomitk@gmail.com
1 min read

Հակամարտությունն ավարտվել է, շնորհակալություն Թրամփին․ Հիքմեթ Հաջիև

24/09/2025 infomitk@gmail.com
1 min read

Վալոդյան համեստ, բայց ուժեղ տղա էր, ու դա ՔՊ -ի համար խնդիր էր

24/09/2025 infomitk@gmail.com