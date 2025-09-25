25/09/2025

«Շերեմետևո» օդանավակայանի թռիչքուղում ուղևորատար ինքնաթիռներ են բախվել

25/09/2025

Մոսկվայի «Շերեմետևո» օդանավակայանի թռիչքուղում ուղևորատար ինքնաթիռներ են բախվել։

«Ռոսիա ավիաուղիներ» ավիաընկերության մամուլի ծառայության տվյալներով՝ Մոսկվայից Պեկին ուղևորվող Hainan Airlines ավիաընկերության Airbus A330 ինքնաթիռը բախվել է Մոսկվա-Սանկտ Պետերբուրգ չվերթի «Ռոսիա Սուխոյ Սուպերջեթ» ինքնաթիռին։

Երկու ինքնաթիռներն էլ վայրէջք են կատարել, ուղևորները տարհանվել են:

Չվերթերը մեկնել են պահեստային ինքնաթիռներով։

