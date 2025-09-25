Մոսկվայի «Շերեմետևո» օդանավակայանի թռիչքուղում ուղևորատար ինքնաթիռներ են բախվել։
«Ռոսիա ավիաուղիներ» ավիաընկերության մամուլի ծառայության տվյալներով՝ Մոսկվայից Պեկին ուղևորվող Hainan Airlines ավիաընկերության Airbus A330 ինքնաթիռը բախվել է Մոսկվա-Սանկտ Պետերբուրգ չվերթի «Ռոսիա Սուխոյ Սուպերջեթ» ինքնաթիռին։
Երկու ինքնաթիռներն էլ վայրէջք են կատարել, ուղևորները տարհանվել են:
Չվերթերը մեկնել են պահեստային ինքնաթիռներով։
