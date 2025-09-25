Սեպտեմբերի 26-ի աստղագուշակ․ Դուք կկարողանաք ապագայի համար մեծ թիկունք ստեղծել և կյանքի նոր էջ սկսել

ԽՈՅ
Դուք հիանալի հնարավորություններ ունեք նկատելի արդյունքների հասնելու համար: Կարևորն այն է, որ յուրաքանչյուր քայլ լավ պլանավորեք և մտածեք ցանկացած որոշման մասին: Ոչ մի տեղ մի շտապեք, ժամանակ կունենաք մանրուքների մեջ խորանալու և հետևանքները հաշվարկելու համար։ Ձեր որոշ մտադրություններ անմիջապես չեն իրականանա։ Այնուամենայնիվ, չպետք է վշտանաք: Մի մերժեք նվիրական ցանկությունները, դրանք, անշուշտ, կյանքի կկոչվեն, պարզապես պետք է մի փոքր սպասել:
Ընտանեկան Խոյերը կարող են չնչին տարաձայնությունների հանդիպել սիրելիների հետ: Բայց մի հրաժարվեք ձեր տեսակետից: Շուտով յուրաքանչյուրն իր փորձից կհամոզվի, որ դուք ճիշտ էիք։
ՑՈՒԼ
Պլանավորված ամեն ինչ կստացվի, բայց պետք է շատ ջանք գործադրեք։ Եղեք համբերատար և համառ, երբեմն արդյունքի հասնելու համար ձեզ հարկավոր է մի քանի փորձ կատարել: Ոչ մի դժվարություն և խոչընդոտներ չեն կարող կանգնեցնել ձեզ: Ձեր գաղափարները կհաջողվի հաջողությամբ իրականացնել, չնայած որոշ դեպքերում դա ավելի շատ ժամանակ կպահանջի, քան դուք ակնկալում էիք: Շատ Ցուլեր իրենց վճռականության և էներգիայի շնորհիվ ուրիշների համար կկարողանան առաջնորդ և ոգեշնչող դառնալ։
Հնարավորության դեպքում ավելի լավ է խուսափել ճամփորդություններից։ Դրանք, ամենայն հավանականությամբ, կներառեն տրանսպորտի հետաձգումներ, չնախատեսված փոքր կորուստներ և այլ անախորժություններ, որոնք աննշան են, բայց նյարդայնացնող: Բայց երեկոն տնային պայմաններում հիանալի լուծում կլինի։
ԵՐԿՎՈՐՅԱԿՆԵՐ
Հեշտ չի լինի հաղթահարել ձեր զգացմունքները, բայց դուք կփորձեք: Վերահսկեք ինքներդ ձեզ և մի տրվեք սադրանքների, այս կերպ կխուսափեք բազմաթիվ սխալներից։ Ոչ մի տեղ շտապելու կարիք չկա: Լավ օր է նոր նախագծեր սկսելու, կարևոր գործարքներ և պայմանագրեր կնքելու համար։ Գործընկերների հետ համագործակցությունը երկար և արդյունավետ կլինի։
Առաջին հերթին արեք այն, ինչին հակված եք։ Այսօր չպետք է ստանձնեք այնպիսի բաներ, որոնք իսկապես ձեզ դուր չեն գալիս, արդյունքները ձեզ չեն գոհացնի։ Շատ Երկվորյակների երեկոյան հաճելի անակնկալներ ու անսպասելի հյուրեր են սպասվում։
ԽԵՑԳԵՏԻՆ
Ցանկացած գործնական հանդիպում հաջող կընթանա և բարեհաջող կավարտվի։ Ձեզ կհաջողվի առաջին հայացքից գտնել ճիշտ բառերը և փոխըմբռնման հասնել գրեթե յուրաքանչյուրի հետ։ Ոչ բոլոր հարցերը կհաջողվի անմիջապես լուծել, սակայն դա տխրելու առիթ չէ։ Ի վերջո, ամեն ինչ կստացվի ձեր օգտին: Որոշ Խեցգետինների սպասվում են հանկարծակի դրամական մուտքեր։
Հաջող կլինեն ուղևորություններն ու ճանապարհորդությունները։ Ձեզ չեն խանգարի նոր տպավորությունները։ Եթե ճանապարհորդելու ցանկություն կամ հնարավորություն չկա, իմաստ ունի զբաղվել ինտերիերի թարմացմամբ: Ընտանեկան տոնը կամ ընկերների հետ փոքրիկ երեկույթը մեծ ուրախություն կբերի։
ԱՌՅՈՒԾ
Դուք կկարողանաք ապագայի համար մեծ թիկունք ստեղծել և կյանքի նոր էջ սկսել։ Հին սխալները շտկելու հնարավորություն կլինի, և դուք հաստատ այն բաց չեք թողնի։ Շատ Առյուծներ կկարողանան հեշտությամբ գրավել մարդկանց, այնպես որ նրանք ձեռք կբերեն հուսալի համախոհներ, և գուցե նույնիսկ ազդեցիկ հովանավորներ: Նրանցից մեկը, ում հետ հարաբերություններ կստեղծեք, շուտով կազդի ձեր կարիերայի աճի վրա:
Չի բացառվում կարևոր և օգտակար տեղեկատվության ստացումը։ Հարմար պահ է ապագայի պլաններ կազմելու համար, նույնիսկ համարձակ ու հավակնոտ գաղափարները վաղ թե ուշ կհաջողվի իրագործել։ Չնայած մեծ ծանրաբեռնվածությանը, փորձեք ժամանակ հատկացնել ընտանիքին և հանգստանալ։
ԿՈՒՅՍ
Հնարավորություն կունենաք կյանքի կոչել այն, ինչի մասին վաղուց էիք երազում։ Ոչ մի խոչընդոտ չի կարողանա կանգնեցնել ձեզ: Որոշ Կույսեր անսպասելի առաջարկներ կստանան, որոնք նախ կստիպեն կասկածել և մտածել: Ի վերջո, դուք չեք սխալվի, եթե համաձայնեք: Հավանական է եկամուտների ավելացում նոր բիզնես գործընկերների հետ գործարքների շնորհիվ։
Հեշտությամբ կհաջողվի լավ տպավորություն թողնել նրանց վրա, ովքեր ձեզ համար նշանակություն ունեն։ Չի բացառվում նոր սիրավեպի սկիզբը կամ ինչ-ինչ պատճառներով ընդհատված երկարամյա հարաբերությունների վերականգնումը։
ԿՇԵՌՔ
Հիանալի օր է նոր հավակնոտ նախագծեր սկսելու համար։ Դուք կկարողանաք ճիշտ առաջնահերթություններ սահմանել, կազմել ծրագիր և հասկանալ այն խնդիրների խճճվածությունները, որոնց նախկինում չեք հանդիպել: Շրջապատողները կլսեն Ձեր կարծիքը և հաշվի կառնեն ձեր ցանկությունները: Նոր գործնական կապեր հաստատելը դժվար թե ստացվի, փոխարենը հնարավորություն կստեղծվի եղածները ձեր օգտին փոխել։
Կշեռքների մեծ մասը հատկապես գրավիչ ու կենսուրախ կդառնան, ինչն ըստ արժանվույն կգնահատեն նոր ծանոթներն ու վաղեմի ընկերները։ Դուք կկարողանաք շահել մարդկանց, ընկերներ ձեռք բերել կամ ռոմանտիկ պատմություն սկսել:
ԿԱՐԻՃ
Առաջին հերթին հենվեք ձեր կարծիքի և ինտուիցիայի վրա։ Ծանոթներն ու գործընկերները միշտ չէ, որ կկարողանան ճիշտ գնահատել իրավիճակը։ Եթե դուք սկսում եք ապավինել նրանց խոսքերին, ապա ռիսկի եք դիմում բաց թողնել հեռանկարային հնարավորությունները: Գործեք համարձակ, փորձեք խնդիրների լուծման անսովոր եղանակներ, նույնիսկ չափավոր ռիսկը օգտակար կլինի: Հաջողությունը ձեր կողքին կլինի: Որոշ Կարիճներ կվերադարձնեն իրենց հին պարտքը կամ արժեքավոր բան կտան:
Այլ մարդկանց հետ շփվելու ձեր ձևը երբեմն մի փոքր իշխող կդառնա: Բայց դա կոնֆլիկտների պատճառ չի դառնա։ Եթե նրանք սկսեն ծաղրել ձեզ, դուք նույնպես կկարողանաք ծիծաղել ձեզ վրա, ինչը միայն կավելացնի ձեր համակրանքը ուրիշների աչքում:
ԱՂԵՂՆԱՎՈՐ
Նույնիսկ եթե ամեն ինչ այնպես չդասավորվի այնպես, ինչպես դուք սպասում էիք, վերջում ամեն ինչ կստացվի դեպի լավը: Միշտ չէ, որ կկարողանաք ադեկվատ ընկալել իրավիճակը։ Ձեր էմոցիոնալ վիճակի շնորհիվ շատ բան սևով կերևա: Բայց եթե ցանկանաք, կկարողանաք հավաքվել և ներկա պայմաններում տեսնել առավելությունները:
Ոչ բոլոր նոր գործերը կհաջողվի ավարտին հասցնել։ Աղեղնավորների մեծամասնությանը չի խանգարի ընկերների և վստահելի գործընկերների օգնությունը, և նրանք պատրաստակամորեն կպատասխանեն խնդրանքին: Երեկոն արժե նվիրել ֆիզիկական ակտիվությանը. սպորտը, պարը կամ երկար զբոսանքը շատ օգուտներ կբերեն:
ԱՅԾԵՂՋՅՈՒՐ
Նույնիսկ ամենադժվար հարցը ձեզ փակուղու առաջ չի կանգնեցնի: Դուք կզարմանաք, թե որքան հեշտ կլինի հաղթահարել ցանկացած խնդիր։ Բայց մի անհանգստացեք այս մասին: Երբեմն ամեն ինչ իրականում ավելի հեշտ է ստացվում, քան դուք սկզբում կարծում էիք: Այնպես որ ժամանակ մի վատնեք կասկածների վրա և գործեք համարձակ: Այն Այծեղջյուրները, ովքեր զբաղվում են բիզնեսով, ամենայն հավանականությամբ նկատելի առաջընթաց կունենան օտարերկրյա գործընկերների հետ համագործակցության հաստատման հարցում։
Ձեր առողջությանը կարելի է միայն նախանձել։ Լավ առողջությունը թույլ կտա գլուխ հանել մեծ ծավալի աշխատանքից։ Պարզապես զգուշացեք չափից շատ ուտելուց, ծանր և արագ սննդից:
ՋՐՀՈՍ
Դուք ուժ կունենաք ավարտին հասցնելու բարդ գործերը, որոնք երկար ձգձգվում էին ու մի քանի օր է անհանգստացնում ձեզ։ Սթրեսային շրջանից հետո մի փոքր ընդմիջելն ու վերականգնվելը չի խանգարի: Միևնույն ժամանակ, չպետք է ամբողջությամբ անտեսեք ձեր պարտականությունները և տրվեք պարապությանը։ Արեք սովորական և ոչ ծանրաբեռնված մի բան, դա կօգնի ձեզ փոխվել:
Ջրհոսներից շատերին սպասվում են հաճելի հանդիպումներ, անսպասելի այցեր և պատահական ծանոթություններ։ Նրանք, ովքեր սպասում են հյուրերին, կստանան անսպասելի նվերներ, որոնք կբերեն շատ դրական հույզեր:
ՁԿՆԵՐ
Հաջողությամբ կհասկանաք ինքներդ ձեզ և կհաղթահարեք ներքին հակասությունները։ Ձեր լավ տրամադրությունն աննկատ չի մնա։ Ավելորդ անհանգստություններից ազատվելը թույլ կտա դառնալ հեշտ և հաճելի մարդ շփման մեջ: Կկարողանաք ցանկացած իրավիճակում բարենպաստ տպավորություն թողնել, նոր ծանոթություններ հաստատել, որոնք ոչ միայն հաճելի, այլև օգտակար կլինեն:
Որոշ Ձկներ կարող են մի փոքր տհաճություն զգալ, բայց առողջության հետ կապված նկատելի խնդիրներ չեն առաջանա: Հաջող օր է մերսման, լողավազան այցելելու կամ կոսմետոլոգին այցելելու համար, էֆեկտը կգերազանցի ձեր սպասելիքները: Փոքր գնումները շահավետ կլինեն և երկար կծառայեն։
Բաց մի թողեք
«Եղբայրս բարի էր, բոլորին հասնող, զուսպ, կամեցող». Թոռնիկ Սարգսյանը զոհվել է 2022 թ. սեպտեմբերի 13-ին Վերին Շորժայի դիրքում, տուն «վերադարձել» … մոտ երկու տարի անց. Լուսանկարներ
Սեպտեմբերի 25-ի աստղագուշակ․ Ռոմանտիկ ժամադրությունը չի հիասթափեցնի
Դատարանը Միքայել Սրբազանին մեղավոր ճանաչեց. Մայր Աթոռը հայտարարություն է տարածել