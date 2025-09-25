25/09/2025

Սկանդալ են բեմադրում, թե իբր Ուրսուլա ֆոն դեր Լեյենը գաղտնի նամակագրվում է Մակրոնի հետ․ Լուսանկար

infomitk@gmail.com 25/09/2025 1 min read

Եվրոպական հանձնաժողովի նախագահ Ուրսուլա ֆոն դեր Լեյենը հայտնվել է նոր սկանդալի կենտրոնում՝ կապված ԵՄ-ի և Հարավամերիկյան առևտրային դաշինք ՄԵՐԿՈՍՈՒՐ-ի /ՄԵՐԿՈՍՈՒՐ-ը Հարավային Ամերիկայի խոշորագույն կազմակերպություններից մեկն է, որի կազմում են՝ Արգենտինան, Բրազիլիան, Պարագվայը, Ուրուգվայը եւ Վենեսուելան:

Կազմակերպության ասոցացված անդամներ են` Չիլին, Բոլիվիան, Կոլումբիան, Էկվադորը եւ Պերուն:/միջև համաձայնագրի վերաբերյալ Ֆրանսիայի նախագահ Էմանուել Մակրոնի հետ փոխանակված գաղտնի հաղորդագրությունների հետ։

Հունգարացի Եվրախորհրդարանի անդամ Քինգա Գալը գրել է այս հարցի վերաբերյալ համապատասխան հետաքննության մասին։ Նրա խոսքով՝ հետաքննությունը նախաձեռնել է Եվրոպական օմբուդսմենը և կապված է Եվրահանձնաժողովի աշխատանքում թափանցիկության հնարավոր խախտումների հետ։

«Ֆոն դեր Լեյենի հաղորդագրությունների շուրջ մեկ այլ սկանդալ է հասունանում։ Եվրոպական օմբուդսմենը հետաքննություն է սկսել Ֆրանսիայի նախագահ Էմանուել Մակրոնին ուղղված նրա գաղտնի հաղորդագրությունների վերաբերյալ՝ կապված ԵՄ-ՄԵՐԿՈՍՈՒՐ համաձայնագրի հետ», – գրել է Քինգա Գալը X սոցիալական ցանցում։

Եվրախորհրդարանի անդամը նոր միջադեպը կապել է նաև Pfizergate դեղագործական ընկերության հետ կապված մեկ այլ աղմկահարույց սկանդալի հետ։

Այդ ժամանակ Ուրսուլա ֆոն դեր Լեյենը մեղադրվում էր համավարակի ընթացքում ԵՄ-ի կողմից կորոնավիրուսային պատվաստանյութերի գնումների վատ կառավարման մեջ։ Թե՛ այն ժամանակ, թե՛ հիմա գաղտնի նամակագրությունը հրապարակվել է, ապա՝ ջնջվել։

2025 թվականի օգոստոսին «Նյու Յորք Թայմս»-ը հաղորդեց, որ ֆոն դեր Լեյենի և «Ֆայզեր»-ի գործադիր տնօրեն Ալբերտ Բուրլայի միջև COVID-19 պատվաստանյութի գնման վերաբերյալ հաղորդագրությունները կորել են: Այս տարվա մայիսին Եվրոպական դատարանը որոշեց, որ Եվրոպական հանձնաժողովը խախտել է պատվաստանյութերի գնման կանոնակարգը՝ թաքցնելով գնագոյացման մասին տեղեկատվությունը և չներկայացնելով շահերի բախման ապացույցներ: Սկանդալը լրատվամիջոցների կողմից անվանվեց «Ֆայզերգեյթ»: Այդ ժամանակ պատվաստանյութերի մատակարարման պայմանագիրը կազմում էր մոտավորապես 35 միլիարդ եվրո, ինչը զգալիորեն գերազանցում էր ԵՄ բնակչության կարիքները:

Մինչ այդ հայտարարվել էր Եվրոպական հանձնաժողովի ղեկավարի նկատմամբ անվստահության քվե, հաղորդում է RT-ն:

Օմբուդսմենի հետաքննությունն այժմ նախատեսված է պարզելու, թե արդյոք խախտվել են Եվրոպական հանձնաժողովի նախագահի ներքին հաղորդակցությունները պահելու և հրապարակելու ընթացակարգերը: Կգնահատվի նաև բացակայող նամակագրության հնարավոր ազդեցությունը ԵՄ-ի և ՄԵՐԿՈՍՈՒՐ-ի երկրների միջև բանակցային գործընթացի վրա:

Դեր Լեյենը՝ նոր սկանդալի կենտրոնում. գաղտնի նամակագրվու՞մ է Մակրոնի հետ

Բաց մի թողեք

1 min read

Պուտին – Ալիև գաղտնի գործարքի բացահայտում

25/09/2025 infomitk@gmail.com
1 min read

Ի՞նչ միջամտություն է ծրագրում Ռուսաստանը «Թրամփի ուղու» նախագծին

24/09/2025 infomitk@gmail.com
1 min read

Չինաստանը և Ռուսաստանը «լռելյայն աջակցում են» Էրդողանին

23/09/2025 infomitk@gmail.com

Բաց մի թողեք

1 min read

Սկանդալ են բեմադրում, թե իբր Ուրսուլա ֆոն դեր Լեյենը գաղտնի նամակագրվում է Մակրոնի հետ․ Լուսանկար

25/09/2025 infomitk@gmail.com
1 min read

Կանադայի դեսպանն այցելել է ՀՀ-ում ԵՄ դիտորդական առաքելության Կապանի օպերատիվ բազա. Լուսանկար

25/09/2025 infomitk@gmail.com
1 min read

Նորաբացում մտել են չինացիների տուն ու հափշտակել 40 հազար ԱՄՆ դոլար

25/09/2025 infomitk@gmail.com
1 min read

Նիկոլ Փաշինյանը պետք է հեռացվի Հայաստանի կառավարչի պաշտոնից․ Դավիթ Համբարձումյան

25/09/2025 infomitk@gmail.com