Եվրոպական հանձնաժողովի նախագահ Ուրսուլա ֆոն դեր Լեյենը հայտնվել է նոր սկանդալի կենտրոնում՝ կապված ԵՄ-ի և Հարավամերիկյան առևտրային դաշինք ՄԵՐԿՈՍՈՒՐ-ի /ՄԵՐԿՈՍՈՒՐ-ը Հարավային Ամերիկայի խոշորագույն կազմակերպություններից մեկն է, որի կազմում են՝ Արգենտինան, Բրազիլիան, Պարագվայը, Ուրուգվայը եւ Վենեսուելան:
Կազմակերպության ասոցացված անդամներ են` Չիլին, Բոլիվիան, Կոլումբիան, Էկվադորը եւ Պերուն:/միջև համաձայնագրի վերաբերյալ Ֆրանսիայի նախագահ Էմանուել Մակրոնի հետ փոխանակված գաղտնի հաղորդագրությունների հետ։
Հունգարացի Եվրախորհրդարանի անդամ Քինգա Գալը գրել է այս հարցի վերաբերյալ համապատասխան հետաքննության մասին։ Նրա խոսքով՝ հետաքննությունը նախաձեռնել է Եվրոպական օմբուդսմենը և կապված է Եվրահանձնաժողովի աշխատանքում թափանցիկության հնարավոր խախտումների հետ։
«Ֆոն դեր Լեյենի հաղորդագրությունների շուրջ մեկ այլ սկանդալ է հասունանում։ Եվրոպական օմբուդսմենը հետաքննություն է սկսել Ֆրանսիայի նախագահ Էմանուել Մակրոնին ուղղված նրա գաղտնի հաղորդագրությունների վերաբերյալ՝ կապված ԵՄ-ՄԵՐԿՈՍՈՒՐ համաձայնագրի հետ», – գրել է Քինգա Գալը X սոցիալական ցանցում։
Եվրախորհրդարանի անդամը նոր միջադեպը կապել է նաև Pfizergate դեղագործական ընկերության հետ կապված մեկ այլ աղմկահարույց սկանդալի հետ։
Այդ ժամանակ Ուրսուլա ֆոն դեր Լեյենը մեղադրվում էր համավարակի ընթացքում ԵՄ-ի կողմից կորոնավիրուսային պատվաստանյութերի գնումների վատ կառավարման մեջ։ Թե՛ այն ժամանակ, թե՛ հիմա գաղտնի նամակագրությունը հրապարակվել է, ապա՝ ջնջվել։
2025 թվականի օգոստոսին «Նյու Յորք Թայմս»-ը հաղորդեց, որ ֆոն դեր Լեյենի և «Ֆայզեր»-ի գործադիր տնօրեն Ալբերտ Բուրլայի միջև COVID-19 պատվաստանյութի գնման վերաբերյալ հաղորդագրությունները կորել են: Այս տարվա մայիսին Եվրոպական դատարանը որոշեց, որ Եվրոպական հանձնաժողովը խախտել է պատվաստանյութերի գնման կանոնակարգը՝ թաքցնելով գնագոյացման մասին տեղեկատվությունը և չներկայացնելով շահերի բախման ապացույցներ: Սկանդալը լրատվամիջոցների կողմից անվանվեց «Ֆայզերգեյթ»: Այդ ժամանակ պատվաստանյութերի մատակարարման պայմանագիրը կազմում էր մոտավորապես 35 միլիարդ եվրո, ինչը զգալիորեն գերազանցում էր ԵՄ բնակչության կարիքները:
Մինչ այդ հայտարարվել էր Եվրոպական հանձնաժողովի ղեկավարի նկատմամբ անվստահության քվե, հաղորդում է RT-ն:
Օմբուդսմենի հետաքննությունն այժմ նախատեսված է պարզելու, թե արդյոք խախտվել են Եվրոպական հանձնաժողովի նախագահի ներքին հաղորդակցությունները պահելու և հրապարակելու ընթացակարգերը: Կգնահատվի նաև բացակայող նամակագրության հնարավոր ազդեցությունը ԵՄ-ի և ՄԵՐԿՈՍՈՒՐ-ի երկրների միջև բանակցային գործընթացի վրա:
