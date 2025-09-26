26/09/2025

Այնքան անխելք են ու տգետ, որ չեն հասկանում անգամ սովորական դպրոցի բարձր դասարանցիներին անգամ հասու բաներ

infomitk@gmail.com 26/09/2025 1 min read

Սրանք (նկատի ունեմ երկիրը կառավարող կուսակցությանը) այնքան անխելք են ու տգետ, որ չեն հասկանում անգամ սովորական դպրոցի բարձր դասարանցիներին անգամ հասու բաներ.

– որ իմ դիմումը Լևոն Տեր-Պետրոսյսանին ընդամենը ձեռառնոցի էր իրենց առաջնորդ Նիկոլ Փաշինյանի հախուռն և խուճապահար գրառումների նկատմանբ` երգիծանք, սարկազմ (այ չգիտեմ, էս բառը գիտեն, թե չէ)` ծաղր, հեգնանք:

Այ դրա համար էլ միջազգային ասպարեզում իրեն լավ ձեռ են առնում, ինքն էլ չի հասկանում: Իսկ եթե նման բանավեճ իսկապես կայանար` ինձ «լիազորագիր» տրամադրելու նախապայմանով, ինչին Նիկոլը երբեք չի համաձայնվի, ձեր տգետը կարող ա 5 րոպե էլ չդիմանար, որովհետև նա չի տիրապետում ոչ արցախյան խնդրի հետ կապված փաստաթղթերին, ոչ էլ աշխարհաքաղաքական նրբություններին:

– որ 1993 թվականի ելույթում Տեր-Պետրոսյանը խոսում էր միջպետական համաձայնագրերով ստացած օգնության և աղետալի տարածքային կորուստներով հատուցած Ադրբեջանի մասին:
Ես նորից եմ պնդում, որ սրանց կրթությունը ձեռք է բերվում մեր երկրի ճակատագրի համար շատ ծանր գնով, բայց ավելի մեծ խնդիրն այն է, որ 7 տարի լինելով երկրի ղեկին` սրանք մնացել են առաջին դասարանում:

Ի դեպ, սա խոստովանել է անձամբ Նիկոլը վերջերս կառավարության նիստի ժամանակ:

Լևոն Զուրաբյան

May be an image of text

Բաց մի թողեք

1 min read

Դուք վաղուց ոչ միայն անտանելի եք, այլև զզվելի … Ջավախյան

26/09/2025 infomitk@gmail.com
1 min read

ՔՊ-ն աղքատացել է, երբ նա չի վճարել 30 հազար դրամ անդամավճարը

25/09/2025 infomitk@gmail.com
1 min read

Թուրքիա – Ադրբեջան երկյակի համար «Թրամփի ուղին» Սյունիք-Զանգեզուրը նվաճելու առաջին քայլն է. Վարուժան Գեղամյան

25/09/2025 infomitk@gmail.com

Բաց մի թողեք

1 min read

Սեպտեմբերի 27-ի աստղագուշակ․ Կարևոր խոսակցությունների օր է

26/09/2025 infomitk@gmail.com
1 min read

«Ապատեղեկատվություն» որակելը նույնիսկ մեծ ցանկության պարագայում անհնար է․ ՊՆ

26/09/2025 infomitk@gmail.com
1 min read

Ռոք խմբի նկատմամբ սանկցիաներ են կիրառվել

26/09/2025 infomitk@gmail.com
1 min read

Ինչ մականուն է ունեցել Գերմանիայի նախկին կանցլեր Անգելա Մերկելը․ Հարիս

26/09/2025 infomitk@gmail.com