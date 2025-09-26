Արուս Տիգրանյանն ավտովթարի է ենթարկվել․ Լուսանկար

Լրագրող, բլոգեր Արուս Տիգրանյանն ավտովթարի է ենթարկվել: Այս մասին նա տեղեկացրել է իր ինստագրամյան էջի միջոցով:
Նա լուսանկարներ է հրապարակել ու նշել, որ իրեն ոչինչ չի եղել, միայն մեքենան է վնասվել:
«Ամրագոտիս ինձ պահեց, ու բացի սթրեսից ոչ մի մարմնական վնասվածք չունեմ դրա շնորհիվ: Ու նենց ուրախ եմ, որ մենակ էի, հատկապես Արփին հետս չէր: Ինձ ոչինչ չի եղել, բայց երբեք այսքան չէի վախեցել»,- գրել է Արուս Տիգրանյանը:
