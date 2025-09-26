26/09/2025

Թուրքիայում ապօրինաբար օգտագործվել են հայ քաղաքացիների ժառանգության տվյալները

infomitk@gmail.com 26/09/2025 1 min read

Ստամբուլի Փենդիք թաղամասում գտնվող կադաստրի վարչության աշխատակից Սելջան Յալվան մեղադրվում է հայազգի քաղաքացիների և այլ անձանց ժառանգական տվյալներն ապօրինի կերպով Ադնան Օքթար ահաբեկչական կազմակերպությանը փոխանցելու մեջ։

Ըստ թուրքական աղբյուրների՝ կազմակերպությունը հիմնադրվել է Հարուն Յահյա կեղծանունով հայտնի, կեղծ գիտական ուղղության թուրք գրող, իսլամական կրեացիոնիստ Ադնան Օքթարի կողմից, գրում է «Էրմենիհաբեր»-ը:

Վերջինս քաղաքական, կրոնական և գիտահանրամատչելի խնդիրների վերաբերյալ ավելի քան 300 գրքի հեղինակ է, որոնք թարգմանվել են 76 լեզուներով: Վերջինս 2021-ին դատապարտվել է 1075 տարվա ազատազրկման:

Ստամբուլի գլխավոր դատախազության պատրաստած մեղադրական եզրակացության մեջ նշվում է 14 կասկածյալի և 26 տուժածի մասին։ Ըստ քննության, Յալվան ժառանգական իրավունքներից անտեղյակ քաղաքացիներին ասել է, թե իրենց ժառանգություն է մնացել, ապա ստանալով անհրաժեշտ տվյալներ, դրանք փոխանցել կազմակերպությանը։

Վերջինս մեղադրվում է անձնական տվյալներն անօրինական կերպով ձեռք բերելու կամ հրապարակելու, ինչպես նաև հանցավոր նպատակներով կազմակերպություն ստեղծելու մեջ:

Բաց մի թողեք

1 min read

ՆԱՏՕ-ի ինքնաթիռները Բալթիկ ծովի վրա որսացել են ռուսական կործանիչներ

26/09/2025 infomitk@gmail.com
1 min read

Կանադայի դեսպանն այցելել է ՀՀ-ում ԵՄ դիտորդական առաքելության Կապանի օպերատիվ բազա. Լուսանկար

25/09/2025 infomitk@gmail.com
1 min read

ՌԴ-ին տնտեսական ծանր «հարված» է սպասվում. Ի՞նչ է վճռել ԵՄ-ն

24/09/2025 infomitk@gmail.com

Բաց մի թողեք

1 min read

ԱԺ դիմաց մեծ էկրան է տեղադրվում․ Հավաքի մասնակիցներն օնլայն հետևելու են վարչապետին անվստահություն հայտնելու թեմայով ԱԺ լսումներին

26/09/2025 infomitk@gmail.com
1 min read

ՆԳՆ-ն հասատել է տեղեկությունը․ Ծեծկռտուք, բերման ենթարկվածներ․ ի՞նչ է կատարվում Չարենցի դպրոցում

26/09/2025 infomitk@gmail.com
1 min read

Հարավային Կովկասի աշխարհաքաղաքական ստատուս-քվոն, Իսրայելն ու ԱՄՆ-ն

26/09/2025 infomitk@gmail.com
1 min read

Թրամփը հրամանագիր է ստորագրել, որը թույլատրում է մահապատժի կիրառումը Վաշինգտոնում

26/09/2025 infomitk@gmail.com