26/09/2025

ՀԱԿ-ը չի պատրաստվում դաշինք կազմել ո՛չ Ռոբերտ Քոչարյանի, ո՛չ էլ Սերժ Սարգսյանի ղեկավարած քաղաքական ուժերի հետ

26/09/2025

Ավելորդ, դատարկ բամբասանքներից զերծ մնալու համար միանգամից հայտարարում եմ՝ ՀԱԿ-ը չի պատրաստվում դաշինք կամ միասնական քաղաքական շարժում կազմել ո՛չ Ռոբերտ Քոչարյանի, ո՛չ էլ Սերժ Սարգսյանի ղեկավարած քաղաքական ուժերի հետ»։

Իմփիչմենթի թեմայով ԱԺ լսումների ժամանակ ասաց ՀԱԿ փոխնախագահ Լևոն Զուրաբյանը։

Հիշեցնենք՝ Զուրաբյանն ավելի վաղ հայտնել էր, որ ՀՀ առաջին նախագահ Լևոն Տեր-Պետրոսյանը լուրջ դերակատարություն է ունենալու ԱԺ ընտրություններում։

