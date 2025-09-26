26/09/2025

«Հայաստան» խմբակցությունը միացավ իմպիչմենթի գործընթացին

«Հայաստան» խմբակցության պատգամավոր Իշխան Սաղաթելյանը իմպիչմենտի թեմայով լսումների ժամանակ իր ելույթում հերքեց խոսակցությունները, թե իրոնք դեմ են իմպիչմենտին:

Ասաց,որ դեռ ամիսներ առաջ, երբ «Պատիվ ունեմի» գործընկերնորը հանդես են եկել նախաձեռնությամբ, իրենք պատրաստակամություն են հայտնել, երբ լինի հստակություն կմիանան, եթե դա ընկալվել է իբրեւ մերժում, ապա պատրաստ են հիմա ստորագրել ձեւաթղթի տակ։

