Մենք հաղթեցինք և՛ պատերազմում, և՛ խաղաղությունում. Ալիևը ծաղրում է Հայաստանը

Ադրբեջանը մտել է նոր դարաշրջան, այս մասին հայտարարել է Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևը ՄԱԿ-ի Գլխավոր ասամբլեայի 80-րդ նստաշրջանում իր ելույթում։
«Մենք հաղթեցինք և՛ պատերազմում, և՛ խաղաղությունում։ Մենք վերջ դրեցինք օկուպացիային և սկսեցինք վերակառուցումը։ Հաղթեց արդարությունը, ամրապնդվեց ինքնիշխանությունը, և ձեռք բերվեց փաստացի խաղաղություն։ Մենք պատրաստ ենք կիսվել այս դրական փորձով»,- նշել է հակառակորդ պետության ղեկավարը։
