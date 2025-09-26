26/09/2025

Մենք հաղթեցինք և՛ պատերազմում, և՛ խաղաղությունում. Ալիևը ծաղրում է Հայաստանը

Ադրբեջանը մտել է նոր դարաշրջան, այս մասին հայտարարել է Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևը ՄԱԿ-ի Գլխավոր ասամբլեայի 80-րդ նստաշրջանում իր ելույթում։

«Մենք հաղթեցինք և՛ պատերազմում, և՛ խաղաղությունում։ Մենք վերջ դրեցինք օկուպացիային և սկսեցինք վերակառուցումը։ Հաղթեց արդարությունը, ամրապնդվեց ինքնիշխանությունը, և ձեռք բերվեց փաստացի խաղաղություն։ Մենք պատրաստ ենք կիսվել այս դրական փորձով»,- նշել է հակառակորդ պետության ղեկավարը։

