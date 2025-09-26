26/09/2025

«Միշտ բարձր եմ պահելու քո պատիվը, այն, ինչ կիսատ ես թողել, ավարտին ենք հասցնելու»․ Վալոդյա Գրիգորյանի դստեր հուզիչ գրառումը

infomitk@gmail.com 26/09/2025 1 min read

Փարաքարի ընդդիմադիր համայնքապետ Վալոդյա Գրիգորյանի դուստրը՝ Մարինե Գրիգորյանը, հուզիչ գրառում է արել ֆեյսբուքյան իր էջում․

«Իմ հոր նման մարդ երբե’ք չէր տեսել աշխարհը, և նրա սրտից չուներ ոչ ոք.

Ես գիտեմ՝ դու ինձ տեսնում ես ու լսում ես ամեն մի բառ․  իմացիր, որ քո հիշատակը միշտ պահելու ենք վառ։

Ես սիրում եմ քեզ, պապ և խոսք եմ տալիս, որ մի օր գրկելու եմ պինդ ու զգալու եմ քո հզոր ուժը։

Դու լավագույնն ես, ու դա բոլորը գիտեն…

Աստծո կողմից նվեր ես էս աշխարհին։

Ես սիրում եմ քեզ, պապ ու կարոտում եմ շատ։

Էսօր Տոման ինձ հարցրեց․ «Մար, մենք էլ պապային երբե’ք չենք տեսնելու՞»,- և ես անկեղծ՝ չգիտեմ ինչ պատասխան տամ իրան, բայց Աստծուն խնդրում եմ ուժ տա մեզ, որ դիմանանք էս ցավին։

Պապ, ես՝ լինելով քո առաջնեկը, քո ավագ դուստրը, միշտ բարձր եմ պահելու քո պատիվը։ Պապ, երկնքից ուղղակի նայի մեզ ու տես, որ էն, ինչ կիսատ ես թողել, ավարտին ենք հասցնելու մենք` քո ուզած և սիրած ճի’շտ ձևով։

Ես, Սյուզին, Լյովը ու Տոման երբե’ք մենակ չենք թողնի մամային։

Դու կաս, մեզ հետ ես ու մեր սրտի մեջ ես։

Պապ, Աստծո կողքին վայելիր քո երկնային խաղաղ կյանքը, մենք ամեն ինչ անելու ենք էնպես, ոնց դու ես ուզում.

Սիրում եմ քեզ շա՜տ պապ ջան»:

Բաց մի թողեք

1 min read

Սեպտեմբերի 27-ի աստղագուշակ․ Կարևոր խոսակցությունների օր է

26/09/2025 infomitk@gmail.com
1 min read

Սեպտեմբերի 26-ի աստղագուշակ․ Դուք կկարողանաք ապագայի համար մեծ թիկունք ստեղծել և կյանքի նոր էջ սկսել

25/09/2025 infomitk@gmail.com
1 min read

«Եղբայրս բարի էր, բոլորին հասնող, զուսպ, կամեցող». Թոռնիկ Սարգսյանը զոհվել է 2022 թ. սեպտեմբերի 13-ին Վերին Շորժայի դիրքում, տուն «վերադարձել» … մոտ երկու տարի անց. Լուսանկարներ

25/09/2025 infomitk@gmail.com

Բաց մի թողեք

1 min read

Սեպտեմբերի 27-ի աստղագուշակ․ Կարևոր խոսակցությունների օր է

26/09/2025 infomitk@gmail.com
1 min read

«Ապատեղեկատվություն» որակելը նույնիսկ մեծ ցանկության պարագայում անհնար է․ ՊՆ

26/09/2025 infomitk@gmail.com
1 min read

Ռոք խմբի նկատմամբ սանկցիաներ են կիրառվել

26/09/2025 infomitk@gmail.com
1 min read

Ինչ մականուն է ունեցել Գերմանիայի նախկին կանցլեր Անգելա Մերկելը․ Հարիս

26/09/2025 infomitk@gmail.com