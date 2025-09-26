26/09/2025

ՆԱՏՕ-ի ինքնաթիռները Բալթիկ ծովի վրա որսացել են ռուսական կործանիչներ

infomitk@gmail.com 26/09/2025 1 min read

Հունգարական JAS 39 Gripen կործանիչները, որոնք մասնակցում էին ՆԱՏՕ-ի Բալթյան օդային ոստիկանության առաքելությանը, արտակարգ թռիչք են իրականացրել՝ Լատվիայի սահմանին մոտեցող հինգ ռուսական ռազմական ինքնաթիռներից բաղկացած խումբը խափանելու համար, հաղորդում է Military Review պորտալը։

Բալթիկ ծովի վրայ՝ Լատվիայի ափի մոտ, հայտնաբերվել են հինգ անհայտ ինքնաթիռներ։ Արևմտյան աղբյուրները հայտնում են, որ պարզ չէ, թե արդյոք դրանք համապատասխանում էին միջազգային թռիչքային կանոնակարգերին։ Լիտվայի Շյաուլյայի ավիաբազայում տեղակայված հունգարական կործանիչները արագորեն նույնականացրել են թիրախները և ուղեկցել նրանց մինչև ռուսական ինքնաթիռի լքելը ՆԱՏՕ-ի պատասխանատվության գոտին։

Նշվում է, որ հունգարացի օդաչուները ռուսական ինքնաթիռին պահել են թիրախում, ինչը նշանակալի իրադարձություն է։

Սա շաբաթվա ընթացքում երկրորդ նմանատիպ միջադեպն է։ Սեպտեմբերի 23-ին նույն ինքնաթիռը խափանում է իրականացրել Լիտվայի սահմանի մոտ։ Տեսողական նույնականացումից հետո ռուսական ինքնաթիռը փոխել է ուղղությունը, և առաքելությունն ավարտվել է առանց միջադեպերի։

Բաց մի թողեք

1 min read

Թրամփը հրամանագիր է ստորագրել, որը թույլատրում է մահապատժի կիրառումը Վաշինգտոնում

26/09/2025 infomitk@gmail.com
1 min read

Թուրքիայում ապօրինաբար օգտագործվել են հայ քաղաքացիների ժառանգության տվյալները

26/09/2025 infomitk@gmail.com
1 min read

Կանադայի դեսպանն այցելել է ՀՀ-ում ԵՄ դիտորդական առաքելության Կապանի օպերատիվ բազա. Լուսանկար

25/09/2025 infomitk@gmail.com

Բաց մի թողեք

1 min read

ԱԺ դիմաց մեծ էկրան է տեղադրվում․ Հավաքի մասնակիցներն օնլայն հետևելու են վարչապետին անվստահություն հայտնելու թեմայով ԱԺ լսումներին

26/09/2025 infomitk@gmail.com
1 min read

ՆԳՆ-ն հասատել է տեղեկությունը․ Ծեծկռտուք, բերման ենթարկվածներ․ ի՞նչ է կատարվում Չարենցի դպրոցում

26/09/2025 infomitk@gmail.com
1 min read

Հարավային Կովկասի աշխարհաքաղաքական ստատուս-քվոն, Իսրայելն ու ԱՄՆ-ն

26/09/2025 infomitk@gmail.com
1 min read

Թրամփը հրամանագիր է ստորագրել, որը թույլատրում է մահապատժի կիրառումը Վաշինգտոնում

26/09/2025 infomitk@gmail.com