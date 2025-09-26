ՆԱՏՕ-ի ինքնաթիռները Բալթիկ ծովի վրա որսացել են ռուսական կործանիչներ

Հունգարական JAS 39 Gripen կործանիչները, որոնք մասնակցում էին ՆԱՏՕ-ի Բալթյան օդային ոստիկանության առաքելությանը, արտակարգ թռիչք են իրականացրել՝ Լատվիայի սահմանին մոտեցող հինգ ռուսական ռազմական ինքնաթիռներից բաղկացած խումբը խափանելու համար, հաղորդում է Military Review պորտալը։
Բալթիկ ծովի վրայ՝ Լատվիայի ափի մոտ, հայտնաբերվել են հինգ անհայտ ինքնաթիռներ։ Արևմտյան աղբյուրները հայտնում են, որ պարզ չէ, թե արդյոք դրանք համապատասխանում էին միջազգային թռիչքային կանոնակարգերին։ Լիտվայի Շյաուլյայի ավիաբազայում տեղակայված հունգարական կործանիչները արագորեն նույնականացրել են թիրախները և ուղեկցել նրանց մինչև ռուսական ինքնաթիռի լքելը ՆԱՏՕ-ի պատասխանատվության գոտին։
Նշվում է, որ հունգարացի օդաչուները ռուսական ինքնաթիռին պահել են թիրախում, ինչը նշանակալի իրադարձություն է։
Սա շաբաթվա ընթացքում երկրորդ նմանատիպ միջադեպն է։ Սեպտեմբերի 23-ին նույն ինքնաթիռը խափանում է իրականացրել Լիտվայի սահմանի մոտ։ Տեսողական նույնականացումից հետո ռուսական ինքնաթիռը փոխել է ուղղությունը, և առաքելությունն ավարտվել է առանց միջադեպերի։
