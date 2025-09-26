26/09/2025

ՌԴ Պետդումայի նախկին պատգամավորի նկատմամբ քրգործ է հարուցվել․ նա Երևանում է. Լուսանկար

infomitk@gmail.com 26/09/2025 1 min read

ՌԴ Պետդումայի նախկին պատգամավոր Յուրի Նապսոյի նկատմամբ քրեական գործ է հարուցվել բռնաբարության կասկածանքով, նրա նկատմամբ հետախուզում է հայտարարվել, հայտնում է Коммерсант-ը։

Աղբյուրը հայտնում է՝ նախկին պատգամավորը, որը հանդես է եկել ցմահ բանտարկության եւ նույնիսկ բռնաբարողների համար մահապատիժի օգտին, ինքն է կասկածվում բռնաբարության մեջ:

Ենթադրյալ հանցագործությունը կատարվել է 2023թ.մարտի 22-ին: Սակայն քննության համար նախկին պատգամավորն անհասանելի է եղել։ Նախաքննական ստուգմանը մասնակցելու համար ներգրավված ՆԳՆ և ԱԴԾ աշխատակիցները պարզել են, որ 2023 թվականի ապրիլի 1-ի ուշ երեկոյան նա ինքնաթիռով Մինսկից մեկնել է Երևան։

2025 թվականի ապրիլին նա վաղաժամկետ զրկվել է պատգամավորական մանդատից՝ տարիներ շարունակ նիստերին չմասնակցելու պատճառով։

Նախկինում ՌԴ գլխավոր դատախազությունը դատարանի միջոցով բռնագրավել է Նապսոյի հետ կապված ավելի քան 1,2 միլիարդ ռուբլու արժողությամբ ակտիվներ՝ նրան մեղադրելով խորհրդարանական գործունեությունը գործարար շահերի հետ համատեղելու և կոռուպցիոն սխեմաների մասնակցելու մեջ։

Blog Image

Բաց մի թողեք

1 min read

Մենք հաղթեցինք և՛ պատերազմում, և՛ խաղաղությունում. Ալիևը ծաղրում է Հայաստանը

26/09/2025 infomitk@gmail.com
1 min read

Ալիևը ՄԱԿ-ի ամբիոնն օգտագործել է քարոզչական նպատակներով

26/09/2025 infomitk@gmail.com
1 min read

Նաթանյահուն անձամբ խորհուրդ է տվել «Հուդեայի և Սամարայի անեքսիայի հարցում սպասել» Վաշինգտոնից իր վերադարձին

26/09/2025 infomitk@gmail.com

Բաց մի թողեք

1 min read

ԱԺ դիմաց մեծ էկրան է տեղադրվում․ Հավաքի մասնակիցներն օնլայն հետևելու են վարչապետին անվստահություն հայտնելու թեմայով ԱԺ լսումներին

26/09/2025 infomitk@gmail.com
1 min read

ՆԳՆ-ն հասատել է տեղեկությունը․ Ծեծկռտուք, բերման ենթարկվածներ․ ի՞նչ է կատարվում Չարենցի դպրոցում

26/09/2025 infomitk@gmail.com
1 min read

Հարավային Կովկասի աշխարհաքաղաքական ստատուս-քվոն, Իսրայելն ու ԱՄՆ-ն

26/09/2025 infomitk@gmail.com
1 min read

Թրամփը հրամանագիր է ստորագրել, որը թույլատրում է մահապատժի կիրառումը Վաշինգտոնում

26/09/2025 infomitk@gmail.com