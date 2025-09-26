Ռուսաստանի տնտեսությունը «գրողի ծոցն է գնում»․ Մոսկվայի գործերը վատ են. Թրամփ

«Ռուսաստանի տնտեսությունը վատ վիճակում է Ուկրաինայի հակամարտության պատճառով»:
Այս մասին հայտարարել է ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Թրամփը։
«Նրանք շատ վատ վիճակում են՝ հաշվի առնելով, որ ամեն ինչ վտանգի են ենթարկել։ Նրանց տնտեսությունը գրողի ծոցն է գնում»,- լրագրողներին ասել է Թրամփը։
Նա հավելել է, որ Ռուսաստանը «շատ քիչ տարածքներ է գրավել և նույնիսկ կորցնում է հողերի մի մասը»:
ԱՄՆ նախագահը կրկին քննադատել է Պուտինին։ Նրա խոսքով՝ իրեն դուր չի գալիս Ռուսաստանի առաջնորդի քաղաքականությունը, իսկ Մոսկվայի գործերը «վատ» են ընթանում։
Սա ամերիկացի առաջնորդի առաջին նման հայտարարությունը չէ։ Այս շաբաթվա սկզբին նա Ռուսաստանի տնտեսությունը բնութագրել էր որպես «սարսափելի» Նյու Յորքում ՄԱԿ-ի Գլխավոր ասամբլեայի շրջանակներում Ուկրաինայի առաջնորդ Վլադիմիր Զելենսկու հետ մամուլի ասուլիսում։
Ինչպես նշել են CNN-ի և New York Post-ի աղբյուրները, Թրամփի հռետորաբանությունը նպատակ ունի ճնշում գործադրել Ռուսաստանի վրա։
Բաց մի թողեք
Սպիտակ տունը նախազգուշացրել է Նեթանյահուին՝ «Իսրայելը կմեկուսացվի»
Թրամփն ուղղաթիռում վիճաբանել է կնոջ հետ
Թրամփը հրամանագիր է ստորագրել, որը թույլատրում է մահապատժի կիրառումը Վաշինգտոնում