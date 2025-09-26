26/09/2025

Սպիտակ տունը նախազգուշացրել է Նեթանյահուին՝ «Իսրայելը կմեկուսացվի»

Թրամփի վարչակազմը Իսրայելի վարչապետ Բենիամին Նեթանյահուին կոչ է անում աջակցել Վաշինգտոնի՝ Գազայում պատերազմն ավարտելու ծրագրին՝ նախազգուշացնելով, որ հակամարտության երկարաձգումը կարող է խորացնել Իսրայելի միջազգային մեկուսացումը:

Այս մասին հաղորդում է Axios-ը։

Պորտալի տեղեկություններով՝ այդպիսի դիրքորոշում է հնչել Նյու Յորքում Նեթանյահուի և Իսրայելի ռազմավարական պլանավորման նախարար Ռոն Դերմերի հետ ԱՄՆ նախագահի հատուկ ներկայացուցիչ Սթիվ Ուիթքոֆի, Թրամփի փեսա Ջարեդ Քուշների հանդիպման ժամանակ։

«Սպիտակ տունը Նեթանյահուին հասկացնում է, որ պատերազմը շարունակելն ավելի շատ կմեկուսացնի Իսրայելին, իսկ դրա դադարեցումը հակադարձ էֆեկտ կունենա»,- Axios-ին հայտնել է աղբյուրը։

