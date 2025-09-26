Սպիտակ տունը նախազգուշացրել է Նեթանյահուին՝ «Իսրայելը կմեկուսացվի»

Թրամփի վարչակազմը Իսրայելի վարչապետ Բենիամին Նեթանյահուին կոչ է անում աջակցել Վաշինգտոնի՝ Գազայում պատերազմն ավարտելու ծրագրին՝ նախազգուշացնելով, որ հակամարտության երկարաձգումը կարող է խորացնել Իսրայելի միջազգային մեկուսացումը:
Այս մասին հաղորդում է Axios-ը։
Պորտալի տեղեկություններով՝ այդպիսի դիրքորոշում է հնչել Նյու Յորքում Նեթանյահուի և Իսրայելի ռազմավարական պլանավորման նախարար Ռոն Դերմերի հետ ԱՄՆ նախագահի հատուկ ներկայացուցիչ Սթիվ Ուիթքոֆի, Թրամփի փեսա Ջարեդ Քուշների հանդիպման ժամանակ։
«Սպիտակ տունը Նեթանյահուին հասկացնում է, որ պատերազմը շարունակելն ավելի շատ կմեկուսացնի Իսրայելին, իսկ դրա դադարեցումը հակադարձ էֆեկտ կունենա»,- Axios-ին հայտնել է աղբյուրը։
Բաց մի թողեք
Ռուսաստանի տնտեսությունը «գրողի ծոցն է գնում»․ Մոսկվայի գործերը վատ են. Թրամփ
Թրամփն ուղղաթիռում վիճաբանել է կնոջ հետ
Թրամփը հրամանագիր է ստորագրել, որը թույլատրում է մահապատժի կիրառումը Վաշինգտոնում