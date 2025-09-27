Զելենսկու ծննդավայրում սպանել են նախագահին

«Օբշչեստվեննոյե Նովոստի» հրատարակչության հաղորդմամբ՝ Ուկրաինայի Կրիվոյ Ռոգ քաղաքում, որտեղ ծնվել է երկրի նախագահ Վլադիմիր Զելենսկին, երեկոյան տեղի է ունեցել տեղական սամբոյի ֆեդերացիայի նախագահ Եվգենի Պոնիրկոյի սպանությունը։
«Դեպքի վայրում աշխատում են քննչական խումբը, փորձագետները, Կրիվոյ Ռիգի շրջանային ոստիկանության վարչության ղեկավարությունը և այլ համապատասխան մարմիններ։
Այժմ ընթանում են նախնական քննչական գործողություններ՝ հանցագործությանը մասնակից անձին պարզելու համար», – մեջբերում է հրատարակությունը ոստիկանությանը։
Հրապարակման հաղորդմամբ՝ Պոնիրկոյի վրա մի քանի անգամ կրակել է անհայտ անձը, ինչից հետո նա տեղում մահացել է։ Մեկ այլ անձ վիրավորվել է։ Ոստիկանությունը քրեական գործ է հարուցել Ուկրաինայի քրեական օրենսգրքի 115-րդ հոդվածով (կանխամտածված սպանություն)։
