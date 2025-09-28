Մոլդովայի խորհրդարանական ընտրությունները կարող են համարվել կայացած. ԿԸՀ նախագահ

Մոլդովայի խորհրդարանական ընտրությունները կարող են համարվել կայացած, քանի որ արդեն մասնակցել են ընտրական ցուցակներում ընդգրկված ընտրողների ավելի քան մեկ երրորդը:
Այս մասին ճեպազրույցի ժամանակ հայտարարել է Կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի ղեկավար Անժելա Կարամանը։
Մոլդովայի Հանրապետությունում խորհրդարանական ընտրությունների արդյունքում պետք է ընտրվի Մոլդովայի Հանրապետության խորհրդարանի 101 պատգամավոր:
Ընտրապայքարին մասնակցում է 22 թեկնածու՝ նախապես գրանցված 23-ից, առաջադրվել է 18 կուսակցություն և 4 անկախ թեկնածու։
