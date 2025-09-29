29/09/2025

Այսուհետև ցանկացած տեսակի ինֆարկտով հիվանդը կարող է ստենտավորվել պետպատվերով, եթե ցուցանիշները համապատասխանեն

29/09/2025

ՀՀ առողջապահության նախարար Անահիտ Ավանեսյանը «Ֆեյսբուք»-ի իր էջում հայտնել է, որ սրտամկանի սուր ինֆարկտի «Ստենտ՝ կյանքի համար» ծրագիրն ընդլայնվել է:

«Հատկապես կյանք փրկող ծրագրերի բարելավումն ու ընդլայնումը մշտապես մեր ուշադրության կենտրոնում է:

Փոփոխության արդյունքում սրտամկանի ինֆարկտ ախտորոշված ավելի շատ պացիենտներ այսուհետև հնարավորություն կունենան պետական ծրագրով անվճար վիրահատվելու:

Եթե մինչ ծրագրի ընդլայնումը շահառուներ էին հանդիսանում սրտամկանի կոնկրետ տեսակի ինֆարկտով պացիենտները, օգոստոսի 1-ից բոլոր տեսակի ինֆարկտներով հիվանդները կարող են ստենտավորվել (վիրահատվել) պետական պատվերով, եթե նրանց կլինիկական, բժշկական ցուցանիշները բավարարում են ծրագրի չափորոշիչներին:

Պետք է նշեմ, որ դեռ պլանային ստենտավորման հնարավորությունը գործում է միայն սոցիալական որոշ խմբի շահառուների համար: Մեր նպատակն է, որ հաջորդիվ այս մասով ևս ընդլայնվի հնարավորությունը:

Իսկապես բավարարված եմ զգում, երբ մեզ հաջողվում է ներդնել կամ ընդլայնել պետական որևէ ծրագիր, որը հատկապես ուղղված է կյանքը փրկելուն, և դա հնարավոր է միայն մեր բոլորի վճարած հարկերի շնորհիվ:

Հիշեցնեմ, որ միայն նախորդ տարի «Ստենտ՝ կյանքի համար» ծրագրով պետական պատվերի շահառուի կարգավիճակ չունեցող 2682 անձ անհապաղ հետազոտվել և ստենտավորվել է»,- գրել է նախարարը:

