29/09/2025

Չորս օրում՝ չորս սպանություն․ պետությունը դադարել է կատարել իր առաքելությունը

infomitk@gmail.com 29/09/2025 1 min read

Վերջին չորս օրում արդեն չորրորդ սպանությունն է Հայաստանում։ 

Վերջին դեպքը՝ Կապանում․ 37-ամյա Յուրի Մարգարյանը դանակահարված տեղափոխվել է հիվանդանոց և, ցավոք, գիտակցության չգալով մահացել։

Սա այլևս առանձին դեպքերի շարք չէ․ սա հասարակական անվտանգության համակարգային կոլապս է։

Երբ պետությունը չի կարողանում պաշտպանել իր քաղաքացիների կյանքն ու գույքը, նշանակում է՝ այն դադարել է իրականացնել իր հիմնական առաքելությունը։

Հիմնական պատճառները․

ՆԳ նախարարն ու ոստիկանության ղեկավարությունը չեն համապատասխանում զբաղեցրած պաշտոններին։ Նրանց հրաժարականը պարտադիր է՝ որպես նվազագույն քաղաքական պատասխանատվություն։

Իրավապահ համակարգը վերածվել է իշխանության քաղաքական սպասարկուի։ Այդ պատճառով հանցավորությունը մնում է անպատիժ ու անկասելի։

Իշխանության ներսում իշխող դիլետանտիզմը տարածվել է նաև իրավապահ մարմինների վրա՝ կտրուկ իջեցնելով դրանց աշխատանքի որակը։

Վերջին սպանությունների այս շարքը պետք է դիտարկել ոչ թե որպես առանձին ողբերգություններ, այլ որպես ահազանգ, որ Հայաստանում ձևավորվել է ազգային անվտանգության նոր սպառնալիք՝ ներքին անկառավարելիություն։

Եթե այս ճգնաժամին անհապաղ քաղաքական լուծում չտրվի, այն անխուսափելիորեն վերածվելու է խորացող սոցիալական աղետի։

Սուրեն Սուրենյանց

Բաց մի թողեք

1 min read

Ես պայքարելու եմ այնքան ժամանակ, որքան կներեն իմ ֆիզիկական ուժերը․ Լևոն Տեր-Պետրոսյան

29/09/2025 infomitk@gmail.com
1 min read

Մոլդովայի սցենարը կարող է կրկնվել Հայաստանում․ Լուսանկար

29/09/2025 infomitk@gmail.com
1 min read

Սամվել Կարապետյանի ուղերձը ԱԱԾ մեկուսարանից

29/09/2025 infomitk@gmail.com

Բաց մի թողեք

1 min read

Այսուհետև ցանկացած տեսակի ինֆարկտով հիվանդը կարող է ստենտավորվել պետպատվերով, եթե ցուցանիշները համապատասխանեն

29/09/2025 infomitk@gmail.com
1 min read

Չորս օրում՝ չորս սպանություն․ պետությունը դադարել է կատարել իր առաքելությունը

29/09/2025 infomitk@gmail.com
1 min read

Ես պայքարելու եմ այնքան ժամանակ, որքան կներեն իմ ֆիզիկական ուժերը․ Լևոն Տեր-Պետրոսյան

29/09/2025 infomitk@gmail.com
1 min read

Մոլդովայի սցենարը կարող է կրկնվել Հայաստանում․ Լուսանկար

29/09/2025 infomitk@gmail.com