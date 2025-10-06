06/10/2025

… Ու ես սկսեցի հայհոյել

infomitk@gmail.com 06/10/2025 1 min read

Հոկտեմբերի 3-ին, դատարանում Աջապահյան սրբազանին երկու տարով ազատազրկելու վճիռը լսելուց հետո, իջա ԱԱԾ տեսակցության։ Արքեպիսկոպոսը եկավ. ձիգ, խաղաղ, քմծիծաղով։

Մոտ երկու ժամ խոսեցինք ամեն ինչից, բարձր֊բարձր ծիծաղեցինք պիղծ ոչնչությունների վրա, ուրախ պատմություններ պատմեց-պատմեցի։

Բայց զայրացած էր՝ անամոթ, խայտառակ անարդարություն, դատավոր կնոջ կամակատար վարք, թելադրողի ստորություն։

Հոգևորական է․ հայհոյել չէր կարող։

-Հորաքույրս՝ Մարին,- ասաց՝ մեր գերդաստանից վերջինն էր ներգաղթել Բեյրութից, 1947֊ին։ Մյուս բոլորը Լենինական էին տեղավորվել, հորաքույրս՝ Թորոս ամուսնու հետ’ Երևան, Կիլիկիա թաղամաս։

Թորոսը համեստ, խելոք, լուռ մարդ էր՝ Մարին էր տունը կառավարում։

Երկու֊երեք տարի հետո, մի երկուշաբթի Մարին ասում է՝ գնում եմ Լենինական հարազատներիս տեսնեմ, ուրբաթ կգամ։

Ավտոկայանը՝ Կիլիկիային մոտիկ, ուրբաթ Թորոսը իջնում է ավտոկայան կնոջը դիմավորելու։ Ամբողջ օրը սպասում է, Մարի չկա։ Շաբաթ է գնում՝ նույնը։ Կիրակի՝ նույնը։ Հեռախոս-բան չկա։

Դառնում է տուն, բայց դե ներվային, ջղայնացած։ Ճամփին հանդիպում է մեկ ուրիշ հայրենադարձի, ով խայտառակ քֆուրչու համբավ ուներ։ Ի՞նչ կա, Թորոս եղբայր, ջղայն ես, հո բան չի՞ եղել։ Թորոսս’ բա չես ասի՝ Մարին երկուշաբթի գնաց, ասաց՝ ուրբաթ կգամ, երեք օր  իջնում֊բարձրանում եմ, չկա։ Հա, ջղայն եմ, բայց հայհոյել չգիտեմ, ի՞նչ կլինի, իմ տեղը դու… Ու էս հարևանը բերանը բացում, յոթ հարկանի քֆուրներ Մարիի, Մարիի հարազատների հասցեին։ Թորոսը հանգստացած տուն է գնում։

Հասկացա, սրբազան՝ ասացի, դու չես կարող հայհոյել, ինձ վրա մնաց։ Ու ես սկսեցի հայհոյել՝ հաճույքով, սիրով։

Սրբազանս, կարծեմ, գոհ խուց վերադարձավ։

Աղվան Վարդանյան

Բաց մի թողեք

1 min read

Քաղաքական հայտ՝ ի պաշտպանություն Հայաստանի Հանրապետության և հայ ժողովրդի

06/10/2025 infomitk@gmail.com
1 min read

Չափում են համաքաղաքացիների համբերությունը՝ ինչքան կդիմանան այս փորձությանը

05/10/2025 infomitk@gmail.com
1 min read

Ասել է՝ մի հատ կարդա, տես Հայաստանում թուրքական աշխարհը ոնց ենք կառուցելու․ Լուսանկար

05/10/2025 infomitk@gmail.com

Բաց մի թողեք

1 min read

Հոկտեմբերի 7-ի աստղագուշակ․ Շատերի համար դժվար չի լինի ընդհանուր լեզու գտնել գործընկերների հետ

06/10/2025 infomitk@gmail.com
1 min read

Կառավարության շենքի դիմաց անհետ կորած և զոհված զինծառայողների ծնողները բողոքի ակցիա են իրականացնում ընդդեմ ձերբակալությունների

06/10/2025 infomitk@gmail.com
1 min read

Վրաերթ՝ Երևանում, վիրավnրին դուրս են բերել մեքենայի տակից. Լուսանկար

06/10/2025 infomitk@gmail.com
1 min read

Գործարար Արման Հակոբջանյանը Սեւանա լճի մեջ լողավազան է կառուցել․ առանձնատների շինարարությունը եւս խախտումներով է

06/10/2025 infomitk@gmail.com