Թե՞ վախում ես` մեր ժողովուրդն իր աչքերով տեսնի, ոնց կործանեցիր Հայաստանը․ Զուրաբյանը՝ Փաշինյանին

ՀԱԿ փոխնախագահ Լևոն Զուրաբյանը գրում է․
«Էս մարդու բթությունն իրոք սպառնալիք ա մեր ազգային անվտանգության համար:
2019 թվականի Մինսկի խմբի խաղաղության պլանը և Հայաստանի իշխանությունների պաշտոնական պատասխանը հրապարակելու ե՞ս, թե ոչ:
Թե՞ վախում ես` մեր ժողովուրդն իր աչքերով տեսնի, ոնց կործանեցիր Հայաստանը»:
Բաց մի թողեք
Ռոբերտ Քոչարյանն ընտրությունների, հեղափոխության, ընտրությունների մասին
5 տարի առաջ այս անիծյալ օրը ․․․ Լուսանկար
Դիպլոմ չկա՝ օրենք էլ չկա․ ի վերջո, ո՞ւմ է պետք համալսարանների և բարձրագույն կրթության գոյությունը