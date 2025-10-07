07/10/2025

Թե՞ վախում ես` մեր ժողովուրդն իր աչքերով տեսնի, ոնց կործանեցիր Հայաստանը․ Զուրաբյանը՝ Փաշինյանին

ՀԱԿ փոխնախագահ Լևոն Զուրաբյանը գրում է․

«Էս մարդու բթությունն իրոք սպառնալիք ա մեր ազգային անվտանգության համար:

2019 թվականի Մինսկի խմբի խաղաղության պլանը և Հայաստանի իշխանությունների պաշտոնական պատասխանը հրապարակելու ե՞ս, թե ոչ:

Թե՞ վախում ես` մեր ժողովուրդն իր աչքերով տեսնի, ոնց կործանեցիր Հայաստանը»:

 

 

