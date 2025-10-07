Թրամփը կրկին իր հիացմունքն է հայտնել Թուրքիայի առաջնորդի նկատմամբ

ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Թրամփը կրկին իր հիացմունքն է հայտնել Թուրքիայի առաջնորդ Ռեջեփ Թայիփ Էրդողանի նկատմամբ։
«Նախագահ Էրդողանը բացառիկ մարդ է։ Շատ ուժեղ մարդ։ ՀԱՄԱՍ-ը նրան մեծ հարգանքով է վերաբերվում», – ասել է ԱՄՆ նախագահը։
Թրամփը նշել է Թուրքիայի առաջնորդի նշանակալի դերը պաղեստինյան ՀԱՄԱՍ-ի վրա ճնշում գործադրելու գործում՝ իսրայելցի պատանդներին ազատ արձակելու համար։
ԱՄՆ նախագահը ընդգծել է, որ Էրդողանը «շատ մեծ» դեր է խաղացել այդ հարցում:
