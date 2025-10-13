13/10/2025

Երեխան, որի գլխին էր ընկել սղարանի մետաղական կոնստրուկցիան, մահացավ. Լուսանկար

infomitk@gmail.com 13/10/2025 1 min read

Վեց օր ծայրահեղ ծանր վիճակում հիվանդանոցում գտնվելուց հետո 6-ամյա երեխան մահացել է:

«Երկնքում ևս մեկ հրեշտակ ավելացավ՝ Արցախի կարոտը սրտում։ Հոգիդ լույսերի մեջ թող ճախրի, Արոկա բալա…»,- գրել է Նորություններ Արցախից ֆեյսբուքյան էջը։

Հիշեցնենք՝ հոկտեմբերի 6-ին Բյուրեղավանի 1-ին Բ թաղամասի խաղահրապարակում դժբախտ դեպք է տեղի ունեցել․ մետաղական կարուսելի ծանր կոնստրուկցիան շուռ է եկել 6-ամյա երեխայի գլխին։ Օրեր շարունակ բժիշկները պայքարում էին փոքրիկի կյանքի համար։

Blog Image

Բաց մի թողեք

1 min read

Արտակարգ միջադեպ Արմավիրի պոնչիկանոցում․ Լուսանկար

11/10/2025 infomitk@gmail.com
1 min read

Սուպերմարկետում տնօրինությունը զայրանում է մենեջերի վրա, վերջինս հերսը թափում է գանձապահի վրա

11/10/2025 infomitk@gmail.com
1 min read

Կրկին գողացել են ԱԺ ընդդիմադիր պատգամավոր Ագնեսա Խամոյանի ավտոմեքենայի կողային հայելիները

10/10/2025 infomitk@gmail.com

Բաց մի թողեք

1 min read

Նիկոլ Փաշինյանը Եկեղեցու ներքին կյանքին միջամտելու ու օրինական գործունեությունը խոչընդոտելու 44 գրառում է արել

13/10/2025 infomitk@gmail.com
1 min read

Իսկ նա զվարճանում է Թաթայի տակ՝ Հանրապետության հրապարակում․ Լուսանկար

13/10/2025 infomitk@gmail.com
1 min read

Իրանը, Ռուսաստանն ու Ադրբեջանն այս շաբաթ Բաքվում եռակողմ բանակցել են

13/10/2025 infomitk@gmail.com
1 min read

Համեմատեք Սերժ Սարգսյանի բանակցածն ու Փաշինյանի «բանակցածի» արդյունքը

13/10/2025 infomitk@gmail.com