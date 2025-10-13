Երեխան, որի գլխին էր ընկել սղարանի մետաղական կոնստրուկցիան, մահացավ. Լուսանկար

Վեց օր ծայրահեղ ծանր վիճակում հիվանդանոցում գտնվելուց հետո 6-ամյա երեխան մահացել է:
«Երկնքում ևս մեկ հրեշտակ ավելացավ՝ Արցախի կարոտը սրտում։ Հոգիդ լույսերի մեջ թող ճախրի, Արոկա բալա…»,- գրել է Նորություններ Արցախից ֆեյսբուքյան էջը։
Հիշեցնենք՝ հոկտեմբերի 6-ին Բյուրեղավանի 1-ին Բ թաղամասի խաղահրապարակում դժբախտ դեպք է տեղի ունեցել․ մետաղական կարուսելի ծանր կոնստրուկցիան շուռ է եկել 6-ամյա երեխայի գլխին։ Օրեր շարունակ բժիշկները պայքարում էին փոքրիկի կյանքի համար։
