Խեղճ Երևան դարձած իմ Էրեբունի, Արգիշտի արքան վինտիլյատոր աշխատեց․ Սիմոն Սարգսյան

Երևան դարձած իմ Էրեբունի, Արգիշտի արքան վինտիլյատոր աշխատեց․ Այս մասին ֆեսյբուքյան իր էջում գրել է Սիմոն Սարգսյանն ու Արմեն Շեկոյանի բանաստեղծությունը հրապարակել․
Մերթ մեղավոր աղմուկ է,
մերթ՝ անմեղ կատակ –
պատուհան, պատուհան,
պատուհանիս տակ:
Մերթ լեղի է կյանքն այս, մերթ՝
մի համեղ գաթա …
Մի՞թե վերջին պոետն ես,
Սիմոնյան Թաթա:
ԱՐՄԵՆ ՇԵԿՈՅԱՆ, ՓՈՓՈԽԱԿԱՆ
Բաց մի թողեք
Ինչո՞ւ 2026-ին չպետք է թուրքական ներդրումներ գան Հայաստան՝ հարցնում է Գևորգ Պապոյանը
Օրումեջ սպանություններ են` զույգերով, փողոցում, դաշտերում, Եկեղեցում, տո էլ ինչ անհավանական ձև ու տեղ կա` փորձում են
Կոչ՝ ձևավորվող քաղաքական նոր ուժերին … Ջուլֆալակյան