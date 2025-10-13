13/10/2025

Խեղճ Երևան դարձած իմ Էրեբունի, Արգիշտի արքան վինտիլյատոր աշխատեց․ Սիմոն Սարգսյան

Երևան դարձած իմ Էրեբունի, Արգիշտի արքան վինտիլյատոր աշխատեց․ Այս մասին ֆեսյբուքյան իր էջում գրել է Սիմոն Սարգսյանն ու Արմեն Շեկոյանի բանաստեղծությունը հրապարակել․

Մերթ մեղավոր աղմուկ է,
մերթ՝ անմեղ կատակ –
պատուհան, պատուհան,
պատուհանիս տակ:

Մերթ լեղի է կյանքն այս, մերթ՝
մի համեղ գաթա …
Մի՞թե վերջին պոետն ես,
Սիմոնյան Թաթա:

ԱՐՄԵՆ ՇԵԿՈՅԱՆ, ՓՈՓՈԽԱԿԱՆ

