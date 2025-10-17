17/10/2025

Մայր Աթոռը հայտարարություն է տարածել

infomitk@gmail.com 17/10/2025 1 min read

Իշխանություններին սպասարկող լրատվական կայքերում տարածվել են Գերաշնորհ Տ․ Նաթան արք․ Հովհաննիսյանին վերագրվող հեռախոսազրույցների ձայնագրություններ։

Իշխանությունների կողմից՝ եկեղեցու դեմ սանձազերծված գործողությունների, այդ թվում վերջին օրերին տասնյակ հոգևորականների բերման ենթարկելու և երկու եկեղեցականների կալանքի տանելու ենթատեքստում, արդեն իսկ ակնհայտ է, թե ով է կանգնած հերթական այս արարքի հետևում։

Այս օրերին ողջ իրավապահ և դատական համակարգը լծված է հակաեկեղեցական ապօրինի հրահանգների իրագործմանը։

Ամենայն Հայոց Կաթողիկոսին վերագրվող նման արտահայտությունների շրջանառման նպատակն է վարկաբեկել և թշնամանք հարուցել Եկեղեցու և եկեղեցականների նկատմամբ։

Հեռախոսային խոսակցությունների գաղտնիության խախտումը ինքնին հանցագործություն է և առանձին թեմա, որին իրավապահ մարմինները հույս ունենք, որ համարժեք արձագանք կտան։

Մայր Աթոռի Տեղեկատվական համակարգ

Բաց մի թողեք

1 min read

Հոկտեմբերի 18-ի աստղագուշակ․ Լուրջ խոսակցություններն արժե հետաձգել, կկալանավորեն

17/10/2025 infomitk@gmail.com
1 min read

Ի՞նչ եղանակ սպասել առաջիկա օրերին

17/10/2025 infomitk@gmail.com
1 min read

Հոկտեմբերի 17-ի աստղագուշակ․ Օրը շատ արդյունավետ կանցնի

16/10/2025 infomitk@gmail.com

Բաց մի թողեք

1 min read

Հո ծաղիկներ նվիրելով չենք ձերբակալելու․ Վրաստանի ՆԳ նախարար․ Լուսանկար

17/10/2025 infomitk@gmail.com
1 min read

Հոկտեմբերի 18-ի աստղագուշակ․ Լուրջ խոսակցություններն արժե հետաձգել, կկալանավորեն

17/10/2025 infomitk@gmail.com
1 min read

Ով է այսօր ձերբակալված ԵՊՄՀ պրոռեկտորուհին, «հանցավոր խումբ» է գործել համալսարանում․ Լուսանկար

17/10/2025 infomitk@gmail.com
1 min read

«Ազգային առաջընթաց»-ը ինքնաբացարկ է հայտնել. որ քաղաքական ուժերը կմասնակցեն Վաղարշապատի ընտրություններին

17/10/2025 infomitk@gmail.com