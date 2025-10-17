Մանկավարժական համալսարանի ռեկտոր Սրբուհի Գևորգյանը ձերբակալվել է․ Լուսանկար

Ձերբակալվել են Մանկավարժական համալսարանի ռեկտորին ու մի շարք աշխատակիցների։ Համալսարանից տարածված լուրերը հաստատեցին, բայց մասամբ։
Մասնավորապես՝ ասել են, որ առավոտյան Հակակոռուպցիոնը քննչական գործողություններ է իրականացրել, ապա որոշ աշխատակիցներ՝ վկայի կարգավիճակով հրավիրվել են հարցաքննության։ Ռեկտորը ևս հրավիրվել է հարցաքննության, դրանից հետո կապի դուրս չի եկել։
Հակակոռուպցիոնի խոսնակ Մարինա Օհանջանյանը հաստատել է տեղեկությունները՝ Մանկավարժական համալսարանի ռեկտոր Սրբուհի Գևորգյանը ձերբակալվել է։
«Հաստատում ենք, որ Հակակոռուպցիոն կոմիտեի կողմից իրականացվող քրեական վարույթի շրջանակներում ձերբակալվել են Խաչատուր Աբովյանի անվան հայկական պետական մանկավարժական համալսարանի ռեկտորը և պրոռեկտորը: Վերջիններս մեղադրվում են համալսարանի տարբեր աշխատակիցներից կազմված հանցավոր կազմակերպություն ստեղծելու և ղեկավարելու, առանձնապես խոշոր չափերով վատնում և խարդախություն կատարելու, ինչպես նաև կաշառք ստանալու մեջ: Քրեական վարույթի շրջանակներում ձերբակալվել են նաև համալսարանի մի շարք այլ աշխատակիցներ»,- նշեց Օհանջանյանը։
Պարզվում է, Սրբուհի Գևորգյանը ԿԳՄՍ նախարար Ժաննա Անդրեասյանի մտերիմն է։
