17/10/2025

Ռամիզ Մեհթիևին «մատնել է Վլադիմիր Պուտինը», օգտագործել, հանձնել է Ալիևին՝ «գլխատման»

infomitk@gmail.com 17/10/2025 1 min read

Իլհամ Ալիևի աշխատակազմի նախկին ղեկավար Ռամիզ Մեհթիևին Դուշանբեի հանդիպման ընթացքում «մատնել է Վլադիմիր Պուտինը»:

Իլհամ Ալիևի շրջապատից լրատվամիջոցին ասել են, որ Մեհթիևն իր «մշտական առաջարկություններով ձանձրացրել է Պուտինին, նա էլ որոշել է բացահայտել խռովարարների գաղտնիքը»:

Ըստ տեղեկությունների, Մեհթիևը ծրագրել է «ուժով զավթել իշխանությունը և անցումային շրջանում ստեղծել Պետական խորհուրդ, որը պետք է գլխավորեր ինքը»: Գործակալությունը հիշեցնում է, որ ամռանը տեղեկություն է տարածվել Մեհթիևի կողմից Բաքվի Նովխանի ավանում կազմակերպված «խորհրդավոր ընթրիքի մասին, որին մասնակցել են մի շարք նախկին բարձրաստիճան պաշտոնյաներ»:

Այլ լրատվամիջոցների տեղեկացվածությամբ, մոտակա օրերին «կարող են տեղի ունենալ աղմկահարույց ձերբակալություններ»: Հավանական է համարվում, որ բերման կենթարկվեն Ազգային անվտանգության նախկին նախարար Մահմուդովը, ԱԳ նախկին նախարար Մամեդյարովը, մշակույթի նախկին նախարար Գարաևը, Միլլի մեջլիսի նախկին խոսնակ Ասադովը և ԶՈՒ ԳՇ նախկին պետ Սադիկովը:

APA-ն գրում է, որ առայժմ «հայտնի չէ, թե ուժային կառույցների գործող ղեկավարներից որևէ մեկը խռովության կազմակերպիչների հետ կապ ունեցե՞լ է»,- ինչից հասկացվում է, որ Պետական անվտանգության ծառայության տնօրեն Ալի Նաղիևն առնվազն կասկածի տակ է:

Եթե Մեհթիևի «զինված խռովության» մասին տեղեկությունը հորինվածք չէ և այդ մասին Ալիևին իրոք տեղեկացրել է Պուտինը, ապա հետևում է, որ կամ Նաղիևը խռովության մասնակից է, կամ նրա գլխավորած ծառայությունը ներքին իրավիճակին պարզապես չի տիրապետում:

Որ տարբերակն էլ իրական լինի, Նաղիևին սպասում է նվազագույնը լռելյայն պաշտոնանկություն, իսկ Պետական անվտանգության ծառայությանը՝ վերակազմավորում:

Թեև բացառված չէ, որ ամեն ինչ սցենարագրել և ուղղորդում է հենց Ադրբեջանի Պետական անվտանգության ծառայությունը, որպեսզի Ալիևի հանրային վարկանիշը բարձրանա, իսկ ընդդիմությունը՝ վերջնականապես սկսվի:

Բաց մի թողեք

1 min read

87-ամյա Ռամիզ Մեհթիևի մատնվելուց հետո դատարան չի հասնի՝ կնշանակեր «կրակել սեփական ոտքին»

17/10/2025 infomitk@gmail.com
1 min read

Նաթանյահուի դեմ նոր քրեական հետապնդում սկսելու պատճառ

17/10/2025 infomitk@gmail.com
1 min read

Նիկոլը կարող է խաչ քաշել Արամի թեկնածության վրա` յուրայինների շրջանում դարձավ օտար

16/10/2025 infomitk@gmail.com

Բաց մի թողեք

1 min read

Ընթացիկ այլանդակությունների ֆոնին ձևավորվում է հայաստանյան նոր հասարակությունը

17/10/2025 infomitk@gmail.com
1 min read

Հավաքվում ենք Օպերայի հրապարակում, երթ կլինի․ Նարեկ Կարապետյան

17/10/2025 infomitk@gmail.com
1 min read

Եվրոպա կպոռանք, բայց ետ-ետ` դեպի Ասիա կերթանք. Օրենքն ընդունել են ու ԵՄ-ից ավելի հեռացել

17/10/2025 infomitk@gmail.com
1 min read

1 զոհ, 1 վիրավոր․ Նոյեմբերյան-Ջուջևան ճանապարհին բախվել են «Mercedes»-ն ու «ՎԱԶ 2107»-ը․ նոր մանրամասներ. Լուսանկար

17/10/2025 infomitk@gmail.com