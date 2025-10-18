18/10/2025

Ինչ միջոցներ են կիրառվել Մանկավարժականի ռեկտորի և պրոռեկտորի նկատմամբ

infomitk@gmail.com 18/10/2025 1 min read

Մանկավարժական համալսարանի ռեկտոր Սրբուհի Գեւորգյանին կալանավորելու քննիչի միջնորդությունը դատարանը մերժել է: Այս մասին հայտնել է պաշտպաններից Կարեն Գաբրիելյանը։

Մանկավարժական համալսարանի ռեկտոր Սրբուհի Գևորգյանի նկատմամբ կիրառվել է այլընտրանքային խանփանման միջոց` տնային կալանք եւ 20 միլիոն դրամ գրավ։ Այս մասին «Հրապարակ»֊ին ասացին Հակակակոռուպցիոն կոմիտեից։

Իսկ պրոռեկտոր Մարիաննա Հարությունյանի նկատմամբ կիրառվել է այլընտրանքային խափանման միջոց՝ հաշվի առնելով, որ տվել է խոստովանական ցուցմունք։

