Ինչ միջոցներ են կիրառվել Մանկավարժականի ռեկտորի և պրոռեկտորի նկատմամբ

Մանկավարժական համալսարանի ռեկտոր Սրբուհի Գեւորգյանին կալանավորելու քննիչի միջնորդությունը դատարանը մերժել է: Այս մասին հայտնել է պաշտպաններից Կարեն Գաբրիելյանը։
Մանկավարժական համալսարանի ռեկտոր Սրբուհի Գևորգյանի նկատմամբ կիրառվել է այլընտրանքային խանփանման միջոց` տնային կալանք եւ 20 միլիոն դրամ գրավ։ Այս մասին «Հրապարակ»֊ին ասացին Հակակակոռուպցիոն կոմիտեից։
Իսկ պրոռեկտոր Մարիաննա Հարությունյանի նկատմամբ կիրառվել է այլընտրանքային խափանման միջոց՝ հաշվի առնելով, որ տվել է խոստովանական ցուցմունք։
Բաց մի թողեք
Արտակարգ դեպք՝ Սպիտակում, քաղաքացին ոստիկաններին հայտնել է, որ քաղաքապետը ջրի հետ կապված պարզաբանման ժամանակ ոտքով հարվածել է. Լուսանկար
ՀՊՄՀ ռեկտորը ԲՈՒՀ-ի համար կողմնակի եկամուտ ստանալու նպատակով 50 միլիոն դրամի ավանդ է ներդրել բանկում
Վիճաբանություն Բյուրեղավանում. ձերբակալվել է 4 անձ, այդ թվում՝ համայնքապետի տեղակալը և ավագանու անդամ․ Լուսանկար