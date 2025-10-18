Համագործակցության շրջանակներում պարոն Աճեմօղլուն «Մեր ձևով» շարժման տնտեսության զարգացման աշխատանքային խմբին առաջիկայում ներկայացնելու է Հայաստանի տնտեսական զարգացման մոդելի իր տեսլականը

18/10/2025

Ի պատասխան «Ակօս» պարբերականի 16.10.2025 հրապարակման` հայտնում ենք.

«Մեր ձևով» ժողովրդական, ոչ քաղաքական շարժման շրջանակներում գործող տնտեսության զարգացման աշխատանքային խումբն ունի համագործակցության ձևաչափ պարոն Դարոն Աճեմօղլուի հետ։ Պարոն Աճեմօղլուն անցած շաբաթ եղել է «Մեր ձևով» ժողովրդական շարժման առաջին հաշվետու ժողովի բանախոսներից մեկը։

Համագործակցության շրջանակներում պարոն Աճեմօղլուն մեր շարժման տնտեսության զարգացման աշխատանքային խմբին առաջիկայում ներկայացնելու է Հայաստանի տնտեսական զարգացման մոդելի իր տեսլականը:

Մեր շարժումը մարդկանց ապաքաղաքական կամավոր միավորում է, այն քաղաքական ուժ չէ։ Որևիցե հակասություն չեմ տեսնում այս և պարոն Աճեմօղլուի կողմից հնչեցված մեկնաբանությունների միջև։

Ուզում ենք ընդգծել, որ շարժման տնտեսության զարգացման աշխատանքային խումբը Հայաստանի տնտեսության զարգացման ծրագրերի մշակման շրջանակներում համագործակցելու է նաև աշխարհահռչակ այլ անվանի տնտեսագետների հետ, ինչի մասին կիմանաք շատ շուտով։

