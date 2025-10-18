18/10/2025

Քանի քաղաքացի է մասնակցում «Մեր ձևով» ժողովրդական շարժման հանրահավաքին և երթին

Այսօր՝ հոկտեմբերի 18-ին, ժամը 16:30-ին ,Ազատության հրապարակում մեկնարկել է «Մեր ձևով» ժողովրդական շարժման կողմից կազմակերպվող արդարադատության պահանջով հանրահավաքը:

Հազարավոր մասնակիցներ երթով շարժվել և հասել են ԱԱԾ շենքի դիմաց, որի մեկուսարանում են պահվում Սամվել Կարապետյանը և Միքայել ու Բագրատ Սրբազանները:

Մեզ ասացին, որ ոստիկանությունը 23 հազար մարդ է հաշվել հանրահավաքի մասնակից, մինչդեռ նախաձեռնողները վստահեցնում են՝ ավելի քան 30 հազար թվի մասին։

