Քանի քաղաքացի է մասնակցում «Մեր ձևով» ժողովրդական շարժման հանրահավաքին և երթին

Այսօր՝ հոկտեմբերի 18-ին, ժամը 16:30-ին ,Ազատության հրապարակում մեկնարկել է «Մեր ձևով» ժողովրդական շարժման կողմից կազմակերպվող արդարադատության պահանջով հանրահավաքը:
Հազարավոր մասնակիցներ երթով շարժվել և հասել են ԱԱԾ շենքի դիմաց, որի մեկուսարանում են պահվում Սամվել Կարապետյանը և Միքայել ու Բագրատ Սրբազանները:
Մեզ ասացին, որ ոստիկանությունը 23 հազար մարդ է հաշվել հանրահավաքի մասնակից, մինչդեռ նախաձեռնողները վստահեցնում են՝ ավելի քան 30 հազար թվի մասին։
