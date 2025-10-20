20/10/2025

Գյումրիի քաղաքապետարանն անժամկետ գործադուլ է հայտարարում. փոխքաղաքապետ

Գյումրիի քաղաքապետարանը վաղվանից գործադուլ է հայտարարում. հայտնել է փոխքաղաքապետ Ավետիս Առաքելյանը։

«Քաղաքապետարանը անժամկետ գործադուլ է հայտարարում, դրա իրավունքն ունի։ Իր քաղաքապետին, իր լիդերին չգիտեմ ինչու են տանում ձերբակալման, հետո կալանքի։ Չեմ հասկանում՝ էս ինչ է կատարվում»,- ասել է նա։

Փոխքաղաքապետը չի հավատում Հակակոռուպցիոն կոմիտեի հրապարակած ձայնագրությանը. «Ինչ ասես կարող են սարքել»,- ասել է նա։

Գյումրիի քաղաքապետարանը քաղաքացիներին հորդորում է չտրվել սադրանքների։

«Չնայած այսօր տեղի ունեցած ճնշումներին և ռեպրեսիվ գործողություններին` քաղաքապետի և քաղաքապետարանի աշխատակիցների նկատմամբ, քաղաքապետարանը վաղը շարունակելու է իր բնականոն աշխատանքը»,- ասված է տարածած հայտարարության մեջ։

