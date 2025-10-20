20/10/2025

Հռչակավոր իտալացի տենոր, մեր օրերի գերաստղ Վիտտորիո Գրիգոլոն առաջին անգամ հանդես կգա Հայաստանում․ Լուսանկարներ

infomitk@gmail.com 20/10/2025 1 min read

Հռչակավոր իտալացի տենոր, մեր օրերի գերաստղ ՎԻՏՏՈՐԻՈ ԳՐԻԳՈԼՈՆ առաջին անգամ հանդես կգա Հայաստանում։

Հոկտեմբերի 21-ին, «Կարեն Դեմիրճյան» մարզահամերգային համալիրում կկայանա Վիտտորիո Գրիգոլոյի բացառիկ մենահամերգը Հայաստանի ազգային ֆիլհարմոնիկ նվագախմբի հետ` Էդուարդ Թոփչյանի ղեկավարությամբ։

ՎԻՏՏՈՐԻՈ ԳՐԻԳՈԼՈ | Հայաստանի ազգային ֆիլհարմոնիկ նվագախմբի հետ

Հայաստանի ազգային ֆիլհարմոնիկ նվագախմբի 100-րդ հոբելյանական համերգաշրջանն ու Երևանյան 17-րդ միջազգային երաժշտական փառատոնը, որի շրջանակում կկայանա համերգը, անցնում է ՀՀ կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարության աջակցությամբ: Վիտտորիո Գրիգոլոյի երևանյան համերգի նախաձեռնողն է բժիշկ, մշակութային, հասարակական գործիչ Վահան Վարդապետյանը։

Վիտտորիո Գրիգոլոյի համերգներն անցնում են լեփ-լեցուն համերգասրահներում, հարյուրհազարանոց մարզադաշտերում, ամֆիթատրոններում ու աշխարհի հեղինակավոր օպերային թատրոններում։ Նա հանդես է եկել փոփ, ռոք, ջազ, օպերային լեգենդներ Սթինգի, Բրայան Մեյի, Ջեյմս Թեյլորի, Լուչանո Պավարոտիի և այլոց հետ։

Vittorio Grigolo, the Great Tenor Hope - The New York Times

Հանդիսատեսին սպասվում է ամենասիրված, հանրահայտ, ժամանակակից ու դասական երգերի և մեղեդիների ունկնդրում և աննկարագրելի վայելք՝ Volare, My Way, Arivederci Roma, Կարուզո, համերգը կեզրափակվի Կավարադոսիի հայտնի արիայի և Queen ռոք խմբի The Show Must Go On երգով:

New York Times-ը Գրիգոլոյի մասին գրել է. «Նրա ձայնը ձգողական մեծ ուժ ունի, Գրիգոլոյի ձեռքում այն կրակոտ ու ճկուն գործիք է, որին նա տիրապետում է կատարելապես և մեծ կրքով, այն առողջ ու բազմազան արտահատչամիջոցներով հարուստ ձայներից է, որն առանձնանում է հզորության ու գեղեցկության բացառիկ համադրությամբ»:

Գրիգոլոն տենորի գլխավոր դերերգերով հանդես է գալիս աշխարհի լավագույն օպերային թատրոններում՝ Միլանի Լա սկալայից մինչև Նյու Յորքի Մետրոպոլիտեն, Լոնդոնի Քովենթ Գարդենից մինչև Բուենոս Այրեսի Կոլոն: Նրա խաղընկերներն են եղել նաև այնպիսի հայ անվանի օպերային երգիչներ, ինչպիսիք են Հասմիկ Պապյանը, Լիանա Հարությունյանը, Նինա Մինասյանը, Ջուլիանա Գրիգորյանը, Կրիստինա Մխիթարյանը, Բարսեղ Թումանյանը, Գևորգ Հակոբյանը, Դավիթ Բաբայանցը:

Մեծ հաջողության են արժացել նաև Գրիգոլոյի ձայնագրությունները՝ Բերնսթային «Վեսթսայդյան պատմություն» ոսկյա և պլատինե դեբյուտային ալբոմով նա առաջադրվել է «Գրեմմի»-ի, մեծ միջազգային արձագանք ու ճանաչում ունենա նաև Sony Classical-ի հետ ձայնագրած մի շարք ձայնասկավառակներ, որոնք առաջին հորիզոնականներն են գրավում դասական ալբոմների վարկանիշային աղյուսակներում:

No photo description available.

Բաց մի թողեք

1 min read

Փաշինյանը Զեմֆիրա լսեց, Զեմֆիրան վախեցավ երկրորդ անգամ՝ ՌԴ-ին քննադատելուց հետո գալ Հայաստան

20/10/2025 infomitk@gmail.com
1 min read

«Որդիական խոնարհութեամբ մատչիմ» խորագրով միջոցառումներ տեղի կուեննան սբ Աննա եկեղեցու բակում

17/10/2025 infomitk@gmail.com
1 min read

Իրեն խենթացնող տիեզերքի առեղծվածները, դրանց գաղտնագրերի բացահայտումները․ Գրիգոր Գուրզադյանի ծննդյան օրն է

15/10/2025 infomitk@gmail.com

Բաց մի թողեք

1 min read

Գյումրու քաղաքապետ Վարդան Ղուկասյանի շուրջ տեղի ունեցող զարգացումների մասին

20/10/2025 infomitk@gmail.com
1 min read

Ձերբակալվել է 23 անձ, ներառյալ Գյումրու գլխավոր ճարտարապետը․ Լուսանկար

20/10/2025 infomitk@gmail.com
1 min read

ԱԱԾ սպա Գևորիկը հանձնարարությունը լավ չի կատարել ու չի խոսում Տաշիրի բարբառով. Մարիաննա Ղահրամանյան

20/10/2025 infomitk@gmail.com
1 min read

Բերման է ենթարկվել «Մեր ձեւով» շարժման անդամ Ռուբեն Մխիթարյանը․ Լուսանկար

20/10/2025 infomitk@gmail.com