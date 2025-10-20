20/10/2025

Փաշինյանը Զեմֆիրա լսեց, Զեմֆիրան վախեցավ երկրորդ անգամ՝ ՌԴ-ին քննադատելուց հետո գալ Հայաստան

infomitk@gmail.com 20/10/2025 1 min read

Ռուս երգչուհի Զեմֆիրան (որը Ռուսաստանում հռչակվել է որպես օտարերկրյա գործակալ) հրաժարվել է Հայաստանյան շրջագայությունից։ Այս մասին հայտնել է Telegram-ի Mash ալիքը՝ հղում անելով իր սեփական աղբյուրին։

Mash-ի փոխանցմամբ՝ խոշոր տեղական միջոցառումների կազմակերպությունը ցանկացել է կազմակերպել Զեմֆիրայի շոուն այն բանից հետո, երբ վիրուսային տեսանյութ է տարածվել, որտեղ ՀՀ վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը լսում է աստղի երգը։

Կազմակերպիչները պնդում են, որ դրանից հետո երգչուհուն առաջարկել են մինչև 20 միլիոն ռուբլի և հնարավոր է՝ ավելի շատ՝ Երևանում քաղաքային համերգների և կորպորատիվ միջոցառումների համար, սակայն նա, իբր, կտրականապես հրաժարվել է։

Ըստ աղբյուրների, Զեմֆիրան մտավախություն ունի, որ կարող է ձերբակալվել Հայաստանում՝ ռուսական բանակին հրապարակավ քննադատելու և Ուկրաինային աջակցելու համար։

Բաց մի թողեք

1 min read

Հռչակավոր իտալացի տենոր, մեր օրերի գերաստղ Վիտտորիո Գրիգոլոն առաջին անգամ հանդես կգա Հայաստանում․ Լուսանկարներ

20/10/2025 infomitk@gmail.com
1 min read

Գոնե օրինական զենք էլ չունես, խուզարկուները հարցրել են քահանային

20/10/2025 infomitk@gmail.com
1 min read

Բորենիներն ախպերացան նորից. Ռուսաստանը զենքի նոր քանակ է ուղարկում Ադրբեջան

19/10/2025 infomitk@gmail.com

Բաց մի թողեք

1 min read

Գյումրու քաղաքապետ Վարդան Ղուկասյանի շուրջ տեղի ունեցող զարգացումների մասին

20/10/2025 infomitk@gmail.com
1 min read

Ձերբակալվել է 23 անձ, ներառյալ Գյումրու գլխավոր ճարտարապետը․ Լուսանկար

20/10/2025 infomitk@gmail.com
1 min read

ԱԱԾ սպա Գևորիկը հանձնարարությունը լավ չի կատարել ու չի խոսում Տաշիրի բարբառով. Մարիաննա Ղահրամանյան

20/10/2025 infomitk@gmail.com
1 min read

Բերման է ենթարկվել «Մեր ձեւով» շարժման անդամ Ռուբեն Մխիթարյանը․ Լուսանկար

20/10/2025 infomitk@gmail.com