Փաշինյանը Զեմֆիրա լսեց, Զեմֆիրան վախեցավ երկրորդ անգամ՝ ՌԴ-ին քննադատելուց հետո գալ Հայաստան

Ռուս երգչուհի Զեմֆիրան (որը Ռուսաստանում հռչակվել է որպես օտարերկրյա գործակալ) հրաժարվել է Հայաստանյան շրջագայությունից։ Այս մասին հայտնել է Telegram-ի Mash ալիքը՝ հղում անելով իր սեփական աղբյուրին։
Mash-ի փոխանցմամբ՝ խոշոր տեղական միջոցառումների կազմակերպությունը ցանկացել է կազմակերպել Զեմֆիրայի շոուն այն բանից հետո, երբ վիրուսային տեսանյութ է տարածվել, որտեղ ՀՀ վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը լսում է աստղի երգը։
Կազմակերպիչները պնդում են, որ դրանից հետո երգչուհուն առաջարկել են մինչև 20 միլիոն ռուբլի և հնարավոր է՝ ավելի շատ՝ Երևանում քաղաքային համերգների և կորպորատիվ միջոցառումների համար, սակայն նա, իբր, կտրականապես հրաժարվել է։
Ըստ աղբյուրների, Զեմֆիրան մտավախություն ունի, որ կարող է ձերբակալվել Հայաստանում՝ ռուսական բանակին հրապարակավ քննադատելու և Ուկրաինային աջակցելու համար։
Բաց մի թողեք
Հռչակավոր իտալացի տենոր, մեր օրերի գերաստղ Վիտտորիո Գրիգոլոն առաջին անգամ հանդես կգա Հայաստանում․ Լուսանկարներ
Գոնե օրինական զենք էլ չունես, խուզարկուները հարցրել են քահանային
Բորենիներն ախպերացան նորից. Ռուսաստանը զենքի նոր քանակ է ուղարկում Ադրբեջան