22/10/2025

Մանան Գևորգյանն ընտրվել է Ջերմուկ համայնքի ղեկավար. Լուսանկար

infomitk@gmail.com 22/10/2025 1 min read
ՀՀ Վայոց ձորի մարզի Ջերմուկ համայնքի ղեկավարի արտահերթ ընտրության արդյունքում Մանան Աղվանի Գևորգյանն ընտրվեց Ջերմուկ համայնքի ղեկավար։
Այս մասին տեղեկացնում են Ջերմուկի համայնքապետարանից:
«Հաջորդիվ` երդման արարողությունը (օրենքով սահմանված կարգով)»,- ասված է հաղորդագրությունում։
Blog Image

Բաց մի թողեք

1 min read

Էլի հեծանիվով աշխատանքի, նորից սիրում է բոլորիս

21/10/2025 infomitk@gmail.com
1 min read

Գյումրին շարունակում է բնականոն կյանքը. Շիրակի մարզպետ

20/10/2025 infomitk@gmail.com
1 min read

Սյունիքի մի հատվածը Ադրբեջանին փոխանցելու, Թուրքիայի համար հատուկ սահմանային գոտի ստեղծելու լուրը կեղծ է․ Լուսանկար

17/10/2025 infomitk@gmail.com

Բաց մի թողեք

1 min read

Ռուբեն Վարդանյանն ընտանիքի միջոցով փոխանցել է պաշտպանից հրաժարվելու իր պատճառները

22/10/2025 infomitk@gmail.com
1 min read

ՀԲԸՄ-ն կրկին զսպվածության և ազգային միասնության կոչ է անում

22/10/2025 infomitk@gmail.com
1 min read

Մանան Գևորգյանն ընտրվել է Ջերմուկ համայնքի ղեկավար. Լուսանկար

22/10/2025 infomitk@gmail.com
1 min read

Հոկտեմբերի 23-ի աստղագուշակ․ Եթե անգամ հուզվելու լուրջ պատճառներ չլինեն, ամենատպավորիչներն անպայման առիթ կգտնեն դրա համար

22/10/2025 infomitk@gmail.com