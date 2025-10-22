Մանան Գևորգյանն ընտրվել է Ջերմուկ համայնքի ղեկավար. Լուսանկար

ՀՀ Վայոց ձորի մարզի Ջերմուկ համայնքի ղեկավարի արտահերթ ընտրության արդյունքում Մանան Աղվանի Գևորգյանն ընտրվեց Ջերմուկ համայնքի ղեկավար։
Այս մասին տեղեկացնում են Ջերմուկի համայնքապետարանից:
«Հաջորդիվ` երդման արարողությունը (օրենքով սահմանված կարգով)»,- ասված է հաղորդագրությունում։
