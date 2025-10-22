22/10/2025

Վահագն Ալեքսանյանի հայտարարությունը հերթական ապատեղեկատվությունն է

22/10/2025

ԱԺ ամբիոնից ՔՊ-ական պատգամավոր Վահագն Ալեքսանյանը՝ ցույց տալով կադրեր և դիմելով «Հայաստան» դաշինքին հայտարարել է. «Ձեր լոգոն է՝ Մայր Աթոռում»: Նույն պատգամավորը նախկինում ևս հանդես է եկել նման մեղադրանքով, թե իբր 2021 թ. «Հայաստան» դաշինքի լոգոն փակցված է եղել Մայր Աթոռում»։

Դիմեցինք Մայր Աթոռի Տեղեկատվական համակարգի տնօրեն Տեր Եսայի քահանա Արթենյանին։ Վերջինս այսպես մեկնաբանեց պատգամավորի հայտարարությունը․

«Դատապարտելի է, որ սույն պատգամավորը, ինչպես և իշխող ուժի տարբեր ներկայացուցիչներ, Եկեղեցու և Վեհափառ Հայրապետի հասցեին պարբերաբար հնչեցնում են զրպարտող հայտարարություններ։ Այս դեպքը բացառություն չէ։

Մայր Աթոռում «Հայաստան» դաշինքի լոգոն երբևէ փակցված չի եղել, և պատգամավորի հայտարարությունը հերթական ապատեղեկատվությունն ու կեղծիքն է։ Իսկ ցուցադրված նկարից երևում է, որ խոսքը ինչ-որ անձի համակարգչի ետնամասում փակցված լոգոյի մասին է, ինչը չի կարող որակվել քարոզչություն։ Ակնհայտ է, որ դա անձնական տարածք է։  Պետք է դադարեցնել նման գործելաոճը և Ազգային ժողովի ամբիոնը ծառայեցնել երկրի առջև ծառացած բազմաթիվ լրջագույն հիմնախնդիրների լուծմանը»։

