Նոր նշանակումներ՝ ՀՀ պաշտպանության նախարարությունում. Լուսանկար

Հիմք ընդունելով ՀՀ վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի առաջարկությունները՝ նախագահ Վահագն Խաչատուրյանը ստորագրել է հրամանագրեր, որոնց համաձայն՝
գնդապետ Գևորգ Մխեյանը նշանակվել է Հանրապետական զինվորական կոմիսար,
գնդապետ Գեղամ Մարտիրոսյանը նշանակվել է Հատուկ բանակային կորպուսի շտաբի պետ-կորպուսի հրամանատարի տեղակալ,
գնդապետ Արծվիկ Գրիգորյանը նշանակվել է Հատուկ բանակային կորպուսի հրամանատարի տեղակալ:
Բաց մի թողեք
Մանան Գևորգյանն ընտրվել է Ջերմուկ համայնքի ղեկավար. Լուսանկար
Էլի հեծանիվով աշխատանքի, նորից սիրում է բոլորիս
Գյումրին շարունակում է բնականոն կյանքը. Շիրակի մարզպետ