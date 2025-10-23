23/10/2025

Նոր նշանակումներ՝ ՀՀ պաշտպանության նախարարությունում. Լուսանկար

infomitk@gmail.com 23/10/2025 1 min read

Հիմք ընդունելով ՀՀ վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի առաջարկությունները՝ նախագահ Վահագն Խաչատուրյանը ստորագրել է հրամանագրեր, որոնց համաձայն՝

գնդապետ Գևորգ Մխեյանը նշանակվել է Հանրապետական զինվորական կոմիսար,

գնդապետ Գեղամ Մարտիրոսյանը նշանակվել է Հատուկ բանակային կորպուսի շտաբի պետ-կորպուսի հրամանատարի տեղակալ,

գնդապետ Արծվիկ Գրիգորյանը նշանակվել է Հատուկ բանակային կորպուսի հրամանատարի տեղակալ:

