Երեկ Հովհանավանքում քաղաքացիներին սադրող քաղաքացիական անձինք ոստիկաններ են, լուսանկարներ, ֆեյսբուքյան էջեր

«Երեկվա իմ փնտրտուքը արդեն տվել է իր արդյունքը։ Երեկ Հովհանավանքում քաղաքացիներին սադրող քաղաքացիական անձինք, ինչպես և սպասելի էր, ոստիկանության աշխատակիցներ են։
Կարմիր օղակի մեջ վերցվածի մասին միայն գիտեմ, որ նրա հայրը ոստիկան է, ինքն էլ կարծես ոստիկանությունում է աշխատում, բայց գյուղում չի ապրում․ մանրшմասներ դեռ կստшնամ։ Սև օղակի մեջ վերցվшծը Հակոբ Հակոբյանն է՝ Օհանավանից։
Նա ըստ որոշ տեղեկությունների ոստիկшնության կադրերի բաժնում է աշխшտում։ Նա նшխկինների ժամանակից համակարգում աշխատող ոստիկանության գնդապետ Գուրգեն Աբրահամյանի փեսան է։Հшակոբ Հակոբյանի կինը ևս ոստիկանության աշխшտшկից է։ Կնոջ վերшբերյալ տեղեկությունները դիտմամբ չեմ հրապարակում, քանի որ մենք չենք կարող կնոջ թիրախավորել։
Հարց ՆԳ նախшրար Արփինե Սարգսյանին, ինչո՞ւ են ձեր աշխшտակիցները քաղաքացիական հшգուստով, և ինչու էին նրшնք արհեստականորեն լարում իրավիճակը»։
Բորիս Մուրազի
