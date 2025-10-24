24/10/2025

Երեկ Հովհանավանքում քաղաքացիներին սադրող քաղաքացիական անձինք ոստիկաններ են, լուսանկարներ, ֆեյսբուքյան էջեր

infomitk@gmail.com 24/10/2025 1 min read

«Երեկվա իմ փնտրտուքը արդեն տվել է իր արդյունքը։ Երեկ Հովհանավանքում քաղաքացիներին սադրող քաղաքացիական անձինք, ինչպես և սպասելի էր, ոստիկանության աշխատակիցներ են։

Կարմիր օղակի մեջ վերցվածի մասին միայն գիտեմ, որ նրա հայրը ոստիկան է, ինքն էլ կարծես ոստիկանությունում է աշխատում, բայց գյուղում չի ապրում․ մանրшմասներ դեռ կստшնամ։ Սև օղակի մեջ վերցվшծը Հակոբ Հակոբյանն է՝ Օհանավանից։

Երեկ Հովհանավանքում քաղաքացիներին սադրող քաղաքացիական անձինք ոստիկանության աշխատակիցներ են

Նա ըստ որոշ տեղեկությունների ոստիկшնության կադրերի բաժնում է աշխшտում։ Նա  նшխկինների ժամանակից համակարգում աշխատող ոստիկանության գնդապետ Գուրգեն Աբրահամյանի փեսան է։Հшակոբ Հակոբյանի կինը ևս ոստիկանության աշխшտшկից է։ Կնոջ վերшբերյալ տեղեկությունները դիտմամբ չեմ հրապարակում, քանի որ մենք չենք կարող կնոջ թիրախավորել։

Հարց ՆԳ նախшրար Արփինե Սարգսյանին, ինչո՞ւ են ձեր աշխшտակիցները քաղաքացիական հшգուստով, և ինչու էին նրшնք արհեստականորեն լարում իրավիճակը»։

Բորիս Մուրազի

Բաց մի թողեք

1 min read

Արդյո՞ք Թուրքիան է հուշել կամ՝ Թուրքիան և Կատարը

24/10/2025 infomitk@gmail.com
1 min read

Եկեղեցին, կրոնը միշտ եղել և մնում է որպես նաև քաղաքական ազդեցության ինստիտուտ

24/10/2025 infomitk@gmail.com
1 min read

Ալիևի համար կստեղծվի բավական բարդ ներքաղաքական կացություն

23/10/2025 infomitk@gmail.com

Բաց մի թողեք

1 min read

ԵՄ-ն պատժեց ՌԴ-ին, արդյունքում Հունգարիայի վարչապետն է իրար խառնվել

24/10/2025 infomitk@gmail.com
1 min read

Երեկ Հովհանավանքում քաղաքացիներին սադրող քաղաքացիական անձինք ոստիկաններ են, լուսանկարներ, ֆեյսբուքյան էջեր

24/10/2025 infomitk@gmail.com
1 min read

Որտեղի՞ց է մարդը վերցնում այս անհեթեթ մտքերը, հայկական կոնյակ կա և իրավունք ունի լինելու

24/10/2025 infomitk@gmail.com
1 min read

Գնացեք, պաշտպանեք Կադիրովի երկրպագու, կարգալույծ եղած Ստյոպիկին․ Գեղամ Մանուկյան

24/10/2025 infomitk@gmail.com