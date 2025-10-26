Երկուսն էլ հավասարապես ատում են հայկականը, հային ու հայոց պետությունը․ Հայրապետյան

«Հայ առաքելական եկեղեցին վերջին տասնամյակում մեկ «Յենի Ազերբայջան» կուսակցության ղեկավար Ալիևն է քանդել ու պղծել, մեկ էլ «Քանդենք պետությունը» կուսակցության ղեկավարը…
Երկուսն էլ հավասարապես ատում են հայկականը, հային ու հայոց պետությունը, ատում են հայի ինքնությունը և գաղափարական հենքը, ատում են մեր կրոնը, հավատը և պայքարում դա քանդելու համար:
Ադրբեջանագետ Տաթևիկ Հայրապետյանի ֆեյսբուքյան էջից
Բաց մի թողեք
Հայաստանում հենց այսօր թևակոխեցինք դահճի ծնունդի փուլ …
Հակակոռուպցիան կոմիտեն գործել է քաղաքական հրահանգով․ Սուրենյանց
Երբեմնի հարյուր հազարով հրապարակ լցնողը … Լուսանկար