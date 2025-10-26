26/10/2025

Երկուսն էլ հավասարապես ատում են հայկականը, հային ու հայոց պետությունը․ Հայրապետյան

infomitk@gmail.com 26/10/2025 1 min read

«Հայ առաքելական եկեղեցին վերջին տասնամյակում մեկ «Յենի Ազերբայջան» կուսակցության ղեկավար Ալիևն է քանդել ու պղծել, մեկ էլ «Քանդենք պետությունը» կուսակցության ղեկավարը…

Երկուսն էլ հավասարապես ատում են հայկականը, հային ու հայոց պետությունը, ատում են հայի ինքնությունը և գաղափարական հենքը, ատում են մեր կրոնը, հավատը և պայքարում դա քանդելու համար:

Ադրբեջանագետ Տաթևիկ Հայրապետյանի ֆեյսբուքյան էջից

Բաց մի թողեք

1 min read

Հայաստանում հենց այսօր թևակոխեցինք դահճի ծնունդի փուլ …

26/10/2025 infomitk@gmail.com
1 min read

Հակակոռուպցիան կոմիտեն գործել է քաղաքական հրահանգով․ Սուրենյանց

26/10/2025 infomitk@gmail.com
1 min read

Երբեմնի հարյուր հազարով հրապարակ լցնողը … Լուսանկար

26/10/2025 infomitk@gmail.com

Բաց մի թողեք

1 min read

Կարգալույծ քահանա Ստեփան Ասատրյանի հարազատ եղբայրը Կաթողիկոսի հետ է․ Լուսանկար

26/10/2025 infomitk@gmail.com
1 min read

Հայաստանում հենց այսօր թևակոխեցինք դահճի ծնունդի փուլ …

26/10/2025 infomitk@gmail.com
1 min read

Երկուսն էլ հավասարապես ատում են հայկականը, հային ու հայոց պետությունը․ Հայրապետյան

26/10/2025 infomitk@gmail.com
1 min read

Պուտինի վստահորդը նրա պատկերով շոկոլադներ է տարել ԱՄՆ․ Լուսանկար

26/10/2025 infomitk@gmail.com