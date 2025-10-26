26/10/2025

Պուտինի վստահորդը նրա պատկերով շոկոլադներ է տարել ԱՄՆ․ Լուսանկար

infomitk@gmail.com 26/10/2025 1 min read

Ռուսաստանի նախագահի արտասահմանյան երկրների հետ ներդրումների և տնտեսական համագործակցության հարցերով հատուկ ներկայացուցիչ և Ռուսաստանի ուղղակի ներդրումների հիմնադրամի ղեկավար Կիրիլ Դմիտրիևը Նյու Յորք է բերել շոկոլադներ, որոնց վրա պատկերված են Ռուսաստանի առաջնորդ Վլադիմիր Պուտինը և նրա մեջբերումները:

Դմիտրիևը այս մասին հայտարարել է իր Telegram ալիքում։

Նա բացատրել է, որ շոկոլադները նվեր է բերել «ռուս-ամերիկյան երկխոսության շրջանակներում»: Դմիտրիևի կողմից հրապարակված լուսանկարում երևում են երկու փաթեթ՝ մեկը՝ «Մերոնց չենք լքում, մյուսը՝ «Մեծ մարդու մեծ խոսքերը» արտահայտությամբ, ինչպես նաև՝ «Ռուսաստանի հետ ուժի տեսանկյունից երկխոսություն վարելը անիմաստ է»
գրություններով:

Առաջին փաթեթավորման վրա պատկերված է Պուտինի նկարը, երկրորդում՝ նրա լուսանկարը։

Դմիտրիևը Միացյալ Նահանգներ է ժամանել հոկտեմբերի 24-ին: Նա նշել է, որ իր ուղևորության նպատակը ռուս-ամերիկյան երկխոսությունը շարունակելն է: Հատուկ ներկայացուցիչը Միացյալ Նահանգներ է ժամանել Բուդապեշտում Պուտինի և իր ամերիկացի գործընկեր Դոնալդ Թրամփի հանդիպման հետաձգման ֆոնին: Թրամփը գագաթնաժողովի չեղարկումը բացատրել է նրանով, որ այն ցանկալի արդյունքներ չի տա:

Պուտինը նաև պարզաբանել է, որ հանդիպումը չի չեղարկվել, այլ հետաձգվել է:

Այցի ընթացքում Դմիտրիևը հարցազրույց է տվել լրագրող Լարա Լոգանին, որտեղ նշել է Թրամփի վարչակազմի ցանկությունը՝ հասկանալ Կրեմլի դիրքորոշումը:

Հատուկ ներկայացուցիչը նաև հարցազրույցներ է տվել Fox News-ին և CNN-ին:

Դիվանագիտական հնա՞րք. Պուտինի դեսպանորդը նրա պատկերով շոկոլադներ է բերել ԱՄՆ

Բաց մի թողեք

1 min read

Պուտինը զանգահարեց ինձ և ասաց. Օ՜, Աստված իմ, դա զարմանալի էր. բոլորը փորձեցին դա անել, բայց չկարողացան. Թրամփ

26/10/2025 infomitk@gmail.com
1 min read

Ադրբեջանը պատրաստ է թույլատրել ռուսական ապրանքների մուտքը Հայաստան. Օվերչուկ

26/10/2025 infomitk@gmail.com
1 min read

Թուրքիան փաստացի մտել է նախընտրական շրջան` Էրդողանի պարտությամբ

25/10/2025 infomitk@gmail.com

Բաց մի թողեք

1 min read

Կարգալույծ քահանա Ստեփան Ասատրյանի հարազատ եղբայրը Կաթողիկոսի հետ է․ Լուսանկար

26/10/2025 infomitk@gmail.com
1 min read

Հայաստանում հենց այսօր թևակոխեցինք դահճի ծնունդի փուլ …

26/10/2025 infomitk@gmail.com
1 min read

Երկուսն էլ հավասարապես ատում են հայկականը, հային ու հայոց պետությունը․ Հայրապետյան

26/10/2025 infomitk@gmail.com
1 min read

Պուտինի վստահորդը նրա պատկերով շոկոլադներ է տարել ԱՄՆ․ Լուսանկար

26/10/2025 infomitk@gmail.com