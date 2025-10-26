Պուտինի վստահորդը նրա պատկերով շոկոլադներ է տարել ԱՄՆ․ Լուսանկար

Ռուսաստանի նախագահի արտասահմանյան երկրների հետ ներդրումների և տնտեսական համագործակցության հարցերով հատուկ ներկայացուցիչ և Ռուսաստանի ուղղակի ներդրումների հիմնադրամի ղեկավար Կիրիլ Դմիտրիևը Նյու Յորք է բերել շոկոլադներ, որոնց վրա պատկերված են Ռուսաստանի առաջնորդ Վլադիմիր Պուտինը և նրա մեջբերումները:
Դմիտրիևը այս մասին հայտարարել է իր Telegram ալիքում։
Նա բացատրել է, որ շոկոլադները նվեր է բերել «ռուս-ամերիկյան երկխոսության շրջանակներում»: Դմիտրիևի կողմից հրապարակված լուսանկարում երևում են երկու փաթեթ՝ մեկը՝ «Մերոնց չենք լքում, մյուսը՝ «Մեծ մարդու մեծ խոսքերը» արտահայտությամբ, ինչպես նաև՝ «Ռուսաստանի հետ ուժի տեսանկյունից երկխոսություն վարելը անիմաստ է»
գրություններով:
Առաջին փաթեթավորման վրա պատկերված է Պուտինի նկարը, երկրորդում՝ նրա լուսանկարը։
Դմիտրիևը Միացյալ Նահանգներ է ժամանել հոկտեմբերի 24-ին: Նա նշել է, որ իր ուղևորության նպատակը ռուս-ամերիկյան երկխոսությունը շարունակելն է: Հատուկ ներկայացուցիչը Միացյալ Նահանգներ է ժամանել Բուդապեշտում Պուտինի և իր ամերիկացի գործընկեր Դոնալդ Թրամփի հանդիպման հետաձգման ֆոնին: Թրամփը գագաթնաժողովի չեղարկումը բացատրել է նրանով, որ այն ցանկալի արդյունքներ չի տա:
Պուտինը նաև պարզաբանել է, որ հանդիպումը չի չեղարկվել, այլ հետաձգվել է:
Այցի ընթացքում Դմիտրիևը հարցազրույց է տվել լրագրող Լարա Լոգանին, որտեղ նշել է Թրամփի վարչակազմի ցանկությունը՝ հասկանալ Կրեմլի դիրքորոշումը:
Հատուկ ներկայացուցիչը նաև հարցազրույցներ է տվել Fox News-ին և CNN-ին:
