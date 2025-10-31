31/10/2025

Դեսպաններին էլի տարել են օկուպացված Արցախ, ինչ է պատմում Բաքուն

infomitk@gmail.com 31/10/2025

Ադրբեջանի նախագահի օգնական և նախագահի աշխատակազմի արտաքին քաղաքականության բաժնի ղեկավար Հիքմեթ Հաջիևը X սոցիալական հարթակում գրառում է արել Ադրբեջանում հավատարմագրված դիվանագիտական ​​կորպուսի ներկայացուցիչների՝ օկուպացված Արցախի «Ջաբրայիլի և Զանգիլանի շրջաններ այցի մասին»։

«Դիվանագիտական ​​կորպուսի ներկայացուցիչների հետ միասին մենք հետևում ենք նախագահ Իլհամ Ալիևի Ջաբրայիլի և Զանգիլանի շրջաններ այցին։

Այցելության ընթացքում կքննարկվեն «Զանգեզուրի միջանցքի» շինարարությունը, ինչպես նաև տարածաշրջանում իրականացվող երկաթուղային և ճանապարհային նախագծերը։

2020 թվականի Հայրենական պատերազմից ի վեր սա մեր 20-րդ այցն է ազատագրված տարածքներ /օկուպացված Արցախ – խմբ./ դիվանագիտական ​​կորպուսի հետ միասին», – նշվում է գրառման մեջ։

