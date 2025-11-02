02/11/2025

Վերջնախաղն է ընթանում․ Լիլիթ Գալստյան

infomitk@gmail.com 02/11/2025 1 min read

Ընդդիմադիր պատգամավոր Լիլիթ Գալստյանը, Մայր Աթոռի բակում լրագրողների հետ զրույցում, կարծիք է հայտնել, որ ներկայիս իշխանությունը՝ Նիկոլ Փաշինյանի ղեկավարությամբ, հասել է ձախողման և գտնվում է իր գործունեության վերջնական փուլում։

Նրա խոսքով՝ իշխանության քայլերը, մասնավորապես եկեղեցու նկատմամբ տարվող քաղաքականությունն ու կարգալույծ քահանայի մասնակցությամբ պատարագի շուրջ ստեղծված իրավիճակը, վկայում են իշխանության խուճապային վիճակի մասին։

Գալստյանի դիտարկմամբ՝ այս վարքագիծը բնորոշ է այն քաղաքական ուժին, որը կորցրել է վերահսկողությունը և գործում է ցայտնոտի պայմաններում։

Բաց մի թողեք

1 min read

Հայաստանը ԵՄ անդամ դարձնելու նպատակ

02/11/2025 infomitk@gmail.com
1 min read

Փաշինյանը հաջորդ կիրակի գրանցելու է կապիտուլիացիա․ Մարտիրոսյան

02/11/2025 infomitk@gmail.com
1 min read

Վերջում դու ո՞ւմ մոտ պիտի գնաս …

02/11/2025 infomitk@gmail.com

Բաց մի թողեք

1 min read

Հայաստանը ԵՄ անդամ դարձնելու նպատակ

02/11/2025 infomitk@gmail.com
1 min read

Փաշինյանը հաջորդ կիրակի գրանցելու է կապիտուլիացիա․ Մարտիրոսյան

02/11/2025 infomitk@gmail.com
1 min read

Վերջում դու ո՞ւմ մոտ պիտի գնաս …

02/11/2025 infomitk@gmail.com
1 min read

Այսօր որքան մարդ է մասնակցել Հովհաննավանքի հանրահավաք – կեղծ պատարագին․ Լուսանկար

02/11/2025 infomitk@gmail.com