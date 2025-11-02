02/11/2025

Փաշինյանը հաջորդ կիրակի գրանցելու է կապիտուլիացիա․ Մարտիրոսյան

Դատելով  Հովհանավանքից Փաշինյանը  այս արշավում նույնիսկ վարչական ռեսուրսին այլևս սկսել է չտիրապետել:

Մնացել է բացառապես քաղաքացիական հագուստով օպերտիվ աշխատողների և ֆեյքաֆաբրիակայի ակտիվիստների հույսին:

Եթե անցած կիրակի Հովհանավանքում  գրանցեց պռավալ ու ձախողում ապա այս կիրակի կոլապս ու ագոնիա:

Մյուս կիրակի գրանցելու է կապիտուլյացիա, բայց ժանրի կանոններով դա համարվելու է «ինչ էլ լինի մենք մեզ պարտված չենք համարի»:

P.S. Էլ մի արա, էս տեմպերով էլի կապիտուլյացիա ես ստորագրելու, էլ մի արա:

«Մեկ Հայաստան» կուսակցության փոխնախագահ, քաղաքագետ

Վլադիմիր Մարտիրոսյանի ֆեյսբուքյան էջից

Հայաստանը ԵՄ անդամ դարձնելու նպատակ

Վերջում դու ո՞ւմ մոտ պիտի գնաս …

Վերջնախաղն է ընթանում․ Լիլիթ Գալստյան

Հայաստանը ԵՄ անդամ դարձնելու նպատակ

Այսօր որքան մարդ է մասնակցել Հովհաննավանքի հանրահավաք – կեղծ պատարագին․ Լուսանկար

