Փաշինյանը հաջորդ կիրակի գրանցելու է կապիտուլիացիա․ Մարտիրոսյան

Դատելով Հովհանավանքից Փաշինյանը այս արշավում նույնիսկ վարչական ռեսուրսին այլևս սկսել է չտիրապետել:
Մնացել է բացառապես քաղաքացիական հագուստով օպերտիվ աշխատողների և ֆեյքաֆաբրիակայի ակտիվիստների հույսին:
Եթե անցած կիրակի Հովհանավանքում գրանցեց պռավալ ու ձախողում ապա այս կիրակի կոլապս ու ագոնիա:
Մյուս կիրակի գրանցելու է կապիտուլյացիա, բայց ժանրի կանոններով դա համարվելու է «ինչ էլ լինի մենք մեզ պարտված չենք համարի»:
P.S. Էլ մի արա, էս տեմպերով էլի կապիտուլյացիա ես ստորագրելու, էլ մի արա:
«Մեկ Հայաստան» կուսակցության փոխնախագահ, քաղաքագետ
Վլադիմիր Մարտիրոսյանի ֆեյսբուքյան էջից
Բաց մի թողեք
Հայաստանը ԵՄ անդամ դարձնելու նպատակ
Վերջում դու ո՞ւմ մոտ պիտի գնաս …
Վերջնախաղն է ընթանում․ Լիլիթ Գալստյան