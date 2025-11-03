Անհնար է կառուցել խաղաղություն նման հայտարարությունից հետո. Արթուր Դանիելյան

«Մեր ձևով» շարժման համակարգող խորհրդի անդամ Արթուր Դանիելյանը ֆեյսբուքյան իր էջում գրում է․
«Ադրբեջանի Գիտությունների ազգային ակադեմիայի 80-ամյակին նվիրված միջոցառման ընթացքում այդ երկրի նախագահը, իր խոսքում ի թիվս այլ վիճահարույց թեզերի, խոսել է Սևանա լճի մասին՝ օգտագործելով է ադրբեջանական անվանում։ Խնդիրն այստեղ միայն սխալ անվանում հնչեցնելը չէ,ինչը ոչ միայն պատմական և գիտական առումով անհիմն է, այլև ամբողջ ելույթի բովանդակությունը խորապես անհամատեղելի է ազնիվ բարիդրացիության և խաղաղության մասին հայտարարությունների հետ։
Եթե խաղաղության մասին հնչող խոսքերը լինեին անկեղծ, դրանք չէին ուղեկցվի պատմական փաստերի խեղաթյուրումներով, տարածքային ամբողջականության անտեսմամբ և մշակութային ժառանգության յուրացման փորձերով։ Յուրաքանչյուր նման հայտարարություն ոչ թե ամրապնդում է խաղաղության գաղափարը, այլ այն դարձնում է ավելի անվստահելի։
Խաղաղությունն անհնար է կառուցել պատմության աղավաղման և հարևանի նկատմամբ ծավալապաշտական մոտեցման վրա։ Այն պահանջում է փոխադարձ հարգանք, ճշմարտության ճանաչում և բարոյական պատասխանատվություն։
Մենք պետք է իրատեսորեն գնահատենք երկարաժամկետ խաղաղության նախադրյալները, գնահատենք դրանք ըստ արժանվույն և հասնենք երկարաժամկետ, երաշխավիրված, ամուր ու արժանապատիվ խաղաղության, այլ ոչ թե «Արցախը տանք, որ լավ ապրենք» թեզը դարձնենք արտաքին քաղաքականության ուղղորդիչ սկզբունք»:
