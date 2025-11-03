Ներկայիս իշխանությունները հասել են ընտրախախտումների գագաթնակետին․ Րաֆֆի Հովհաննիսյան

«Ժառանգություն» կուսակցության հիմնադիր Րաֆֆի Հովհաննիսյանը հայտարարել է, որ Հայաստանում գործող իշխանությունները թույլ են տալիս կամ նույնիսկ ուղղակի մասնակցում են այլախոհների մեկուսացմանը, ահաբեկմանը և խախտումներին, որոնք երբեմն հանգեցնում են ծայրահեղ հետևանքների։
Այս հայտարարությունը նա արել է Վաղարշապատում անցկացվող մամուլի ասուլիսի ընթացքում, որը նվիրված էր նոյեմբերի 16-ին կայանալիք տեղական ինքնակառավարման մարմինների ընտրություններին։
Հովհաննիսյանը հավաստիացրել է, որ «Ժառանգության» կողմից Վաղարշապատի քաղաքապետի թեկնածու Արկադի Փայտյանի գլխավորած թիմը ձգտում է ընտրողներին վերադարձնել բարձրագույն արժեքները՝ խիղճ, Աստված, հայրենիք և իրավունքի գերակայություն։
Քաղաքական գործիչը նշել է, որ նախընտրական շրջանում արձանագրվել են բազմաթիվ խախտումներ, որոնք, ըստ նրա, նորություն չեն. «Այդպիսի խախտումներ եղել են անկախացումից ի վեր բոլոր իշխանությունների օրոք, բայց ներկայիս իշխանությունները հասել են դրանց գագաթնակետին»:
