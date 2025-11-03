03/11/2025

Ներկայիս իշխանությունները հասել են ընտրախախտումների գագաթնակետին․ Րաֆֆի Հովհաննիսյան

infomitk@gmail.com 03/11/2025 1 min read

«Ժառանգություն» կուսակցության հիմնադիր Րաֆֆի Հովհաննիսյանը հայտարարել է, որ Հայաստանում գործող իշխանությունները թույլ են տալիս կամ նույնիսկ ուղղակի մասնակցում են այլախոհների մեկուսացմանը, ահաբեկմանը և խախտումներին, որոնք երբեմն հանգեցնում են ծայրահեղ հետևանքների։

Այս հայտարարությունը նա արել է Վաղարշապատում անցկացվող մամուլի ասուլիսի ընթացքում, որը նվիրված էր նոյեմբերի 16-ին կայանալիք տեղական ինքնակառավարման մարմինների ընտրություններին։

Հովհաննիսյանը հավաստիացրել է, որ «Ժառանգության» կողմից Վաղարշապատի քաղաքապետի թեկնածու Արկադի Փայտյանի գլխավորած թիմը ձգտում է ընտրողներին վերադարձնել բարձրագույն արժեքները՝ խիղճ, Աստված, հայրենիք և իրավունքի գերակայություն։

Քաղաքական գործիչը նշել է, որ նախընտրական շրջանում արձանագրվել են բազմաթիվ խախտումներ, որոնք, ըստ նրա, նորություն չեն. «Այդպիսի խախտումներ եղել են անկախացումից ի վեր բոլոր իշխանությունների օրոք, բայց ներկայիս իշխանությունները հասել են դրանց գագաթնակետին»:

Բաց մի թողեք

1 min read

Աստծո գործերն անքննելի են` սկսել է նեղել Փաշինյանին

03/11/2025 infomitk@gmail.com
1 min read

Իշխանության որևէ քայլ չի բերում սոցիալական պոզիտիվի․ «Յոլա գնալու» փուլի վարտը

03/11/2025 infomitk@gmail.com
1 min read

Սուտ մատնություն․ Անհանգստությամբ հետևում եմ Վեհափառ Հայրապետի 68-ամյա եղբոր և եղբորորդու դեմ վարույթի ընթացքին

03/11/2025 infomitk@gmail.com

Բաց մի թողեք

1 min read

Կոտրել են գտնվող սգո սրահի ապակիները․ Լուսանկար

03/11/2025 infomitk@gmail.com
1 min read

Ներկայիս իշխանությունները հասել են ընտրախախտումների գագաթնակետին․ Րաֆֆի Հովհաննիսյան

03/11/2025 infomitk@gmail.com
1 min read

Արփինե Սարգսյանին մեղադրեց Փարաքարի համայնքապետի սպանության կանխարգելման անհաջողության մեջ

03/11/2025 infomitk@gmail.com
1 min read

Ռուսաստանի կողմից Ուկրաինայի դեմ սանձազերծված պատերազմը մոտենում է ավարտին. Լեոնիդ Կուչմա

03/11/2025 infomitk@gmail.com